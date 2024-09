Gaido y Figueroa comenzaron los festejos del aniversario de Neuquén en el oeste

En la ahora icónica Avenida Necochea, el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa celebraron los 120 años de la ciudad de Neuquén y desde allí el jefe comunal anunció un nuevo plan histórico de obra pública que distingue a la capital neuquina en la Argentina. Son 3000 cuadras de asfalto, 20 avenidas, 200 cuadras de repavimentación en todos los barrios neuquinos y el desarrollo de dos nuevos barrios, que significa la solución habitacional para por lo menos otras 1000 familias.

Momentos previos al desfile, Gaido le entregó la Llave de la Ciudad al gobernador, una distinción que otorga la Municipalidad a miembros eminentes de la comunidad pero que en este caso también simboliza los ideales de unidad, de trabajo y de fortaleza política desde Neuquén hacia el país.

También recibieron una distinción por su labor a los obreros que llevaron adelante el entubamiento y la pavimentación de la ya inaugurada avenida Necochea que contempla cuatro carriles a lo largo de 15 cuadras, entre Avenida del Trabajador y Crouzeilles, y que se forjó sobre el entubamiento del canal homónimo, que es algo que “venían pidiendo todos los vecinos del oeste”; y que además mejora la salubridad del medioambiente y la conectividad entre el norte y el sur, y con toda la ciudad.

Se trata de una obra realizada por empresas y trabajadores neuquinos, valoró el intendente, tras aclarar que “la hicimos en conjunto con el gobernador. Esto habla del entendimiento, el trabajo en equipo entre el municipio y la provincia, mientras vemos a nivel nacional las continuas peleas que no llevan a ningún lado acá en nuestra tierra trabajamos en equipo, codo a codo para el beneficio de nuestros vecinos”, aseguró.

“Mientras que interrumpen sueños en Neuquén le damos para adelante y le abrimos los brazos al país”, comparó Gaido con el gobierno nacional.

El jefe comunal, anunció en su discurso que entre las avenidas que ya forman parte de la planificación de la capital, mencionó la continuidad de Primero de Enero que conectará con Bajada de Maida; la resolución del canal Crouzeilles y un gran corredor; las calles El Chocón, Copahue, Riccheri, Boerr y Los Álamos en Confluencia; el desarrollo de Saavedra, Senguer y Anaya, y el de Esquel y San Julián en Valentina Sur.

Citó, además, el desarrollo de las arterias Bragado, Genco, Maida y Los Paraísos, “y 10 avenidas más que permiten conectan a la ciudad en 15 minutos como hicimos con Huilén y Soldi, Avenida Necochea, Obrero Argentino”, puso de ejemplo.

También anunció un plan histórico de asfalto, incluida la ejecución de los servicios esenciales, de 3000 cuadras mediante “un presupuesto en equipo con la Provincia y vamos a llegar a cada barrio”.

Nombró a Héroes de Malvinas y El Trébol, “y se están licitando las obras para la planta de bombeo, las cloacas del asfalto y los pluviales, hace más de 20 años los vecinos y las vecinas lo estaban esperando”. El plan abarca, entre muchos, a Confluencia Rural, a Confluencia Urbana, a Islas Malvinas, a Villa Ceferino, a San Lorenzo, al Círculo Policial, a Provincias Unidas, a La Sirena y a Altos del Limay.

“El objetivo es tener equilibrio territorial, desarrollo social y generar fuente de trabajo, que sea un empuje a la economía neuquina porque somos la chispa que enciende al sector privado, como lo hicimos con el Polo Tecnológico o el Parque Industrial que licitaremos en 60 días a través de un desarrollo para 1000 empresas”. “Somos la ciudad que más crece”, insistió el intendente.

Otros anuncios giraron en torno a un nuevo Centro de Convenciones para consolidar la economía del turismo, y el desarrollo de estacionamientos subterráneos. Y la que muchas familias esperaban: la generación de dos barrios nuevos. A todo esto, recordó que el 18 próximo inaugurará junto al gobernador otros 367 lotes con servicios. “Con esto ya llevamos más de 4000 lotes con servicios entregados”, destacó.

“Esto es posible porque tomamos la definición de ir para adelante, y cuando en muchos lugares se dice ´no se puede”, en Neuquén decimos ´sí se puede´ porque tenemos el coraje de las y los neuquinos”.

En esta línea, destacó que la capital neuquina se consolidó en una gran metrópoli y que se encuentra entre las ciudades más importantes del país. En este sentido, detalló que “somos primeros en venta de supermercado, en vehículos 0km, en apertura de comercios, en cantidad de metros cuadrados construidos. Y todo esto significa trabajo y crecimiento neuquino”.

“Nos decían que era imposible que Neuquén sea una ciudad turística y ahora ya es turística. Incorporamos a la economía del turismo que llega para generar laburo en la gastronomía y hotelería”, dijo el mandatario municipal, y recordó el desarrollo de eventos de esta índole en la capital neuquina como Confluencia de Sabores, el Festival de la Confluencia, Neuquén Emprende, y también los 27 kilómetros de paseo costero inaugurados poniendo valor a los ríos y las revalorizaciones de parques que se llevaron adelante.

Además, resaltó la importante inauguración del Centro de Convenciones “El Domuyo” “que viene a transformar a Neuquén en una ciudad de economía de convenciones para generar más trabajo”.

Asimismo, sostuvo que ahora Neuquén es una ciudad universitaria, que acompaña a la casa de altos estudios y “la convirtió en su primera asesora”.

Y adelantó que a partir del 23 de octubre -fecha de inauguración del primer edificio del Polo Tecnológico- pone en marcha un nuevo capítulo en su historia. Y entre aplausos expresó “que esto viene a generar trabajo y oportunidades a todos los neuquinos y neuquinas. Es la industria del conocimiento, y la posibilidad de que Neuquén desarrolle una vacuna”.

Más adelante, remarcó que diariamente arriban 25 familias a la ciudad: “Neuquén crece cuatro veces más que el país”.

“Somos ejemplo, quiero contarles que la ciudad de Neuquén tiene las cuentas ordenadas, no tiene endeudamiento, superávit”, contó orgulloso el jefe comunal añadiendo que “nos diferenciamos porque hacemos obras, prestamos servicios y estamos presentes en cada sector de la ciudad siempre trabajando en conjunto por el bienestar de los vecinos como lo hacemos con el boleto estudiantil gratuito, la entrega del kits escolares, los loteos con servicios, la recolección de residuos, entre otras prestaciones”.

Resaltó que “en estos momentos de crisis, tener las cuentas ordenadas nos permite hoy decirles que venimos en este 120 aniversario a anunciar el plan de obras más importantes de la historia de la ciudad que hemos llamado “Orgullo neuquino”, porque mientras se paralizan las obras a nivel nacional, acá seguimos adelante con muchísimos proyectos y obras que mejoran la calidad de vida de todos las y los neuquinos”.

Hacía muchos años que no se realizaban los festejos centrales en el oeste capitalino, y no es casual que se hagan en la calle Necochea, hoy inaugurada, por donde pasaba un canal que fue entubado y convertido en una gran avenida. No solo vino a solucionar una problemática de antigua data a la población, sino que esta mega obra se transformó en una vía clave de conectividad en el sistema vial de la ciudad.

En el marco de recesión económica a nivel nacional, el anuncio del intendente Gaido sorprendió por los desafíos que representa una Neuquén más desarrollada, innovadora e integrada.

Por su parte, Figueroa recapituló la historia de la capitalidad y agradeció el al intendente por la entrega de la “Llave de la ciudad” y por hacerlo sentir “como en casa”.

El gobernador subrayó que “Mariano (Gaido) acaba de anunciar el mayor plan de obras públicas que va a tener la ciudad en toda su historia. Estas son las cosas que debemos rescatar. Esto demuestra que los fondos de los neuquinos bien utilizados pueden volcarse a las distintas obras”.

“Esta avenida es un hecho histórico también”, resaltó el mandatario pidiendo a los presentes que recordaran lo que era ese sector hace un año atrás, un canal que contaminaba el medio ambiente.

Figueroa opinó que durante años las inversiones provinciales importantes no fueron focalizadas donde realmente debían estar, a lo que remarcó que, en conjunto con Mariano (Gaido) y los intendentes de Plottier, Centenario y Vista Alegre, van a llevar a cabo una obra “que va a dotar de la provisión de agua potable más allá del año 2050, vamos a hacer la obra del Mari Menuco y todas sus redes con una inversión de más de 50 mil millones de pesos”.

Además, destacó obras de infraestructura educación “que también hacen a lo que se viene haciendo desde el municipio con los kits escolares”.