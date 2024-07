Con 136 deportistas, la delegación argentina ya está en París para competir en los 24 deportes. El inicio de los Juegos Olímpicos, que tendrá la ceremonia inaugural este viernes 26 de julio, arrancará con dos días de anticipación y con representación nacional: los seleccionados de fútbol masculino y rugby 7 estarán en la primera jornada oficial de la competencia. La Sub 23 de Javier Mascherano levantará el telón.

Este miércoles, a las 10 (horario de Argentina), la Selección Argentina Sub 23 se enfrentará a Marruecos por la primera fecha del Grupo B, y será el escenario inicial en el certamen. El equipo que tendrá a figuras como Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli, campeones del mundo y que recientemente conquistaron la Copa América, promete ser uno de los candidatos a subirse al podio el 9 de agosto, cuando finalice la participación de la disciplina.

Tras los dos amistosos previos, los de Javier Mascherano se preparan para enfrentar a una selección fuerte que se clasificó a París luego de levantar la Copa Africana de Naciones Sub 23 y contará con la figura a Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo, semifinalista en el Mundial de Qatar 2022.

Los marroquíes sumarán su octava participación olímpica en este deporte, donde tan solo lograron superar la primera fase en Múnich 1972 y no consiguen acumular triunfos desde Atenas 2004: tan solo sumaron una victoria (desde que el torneo se disputa con menores de 23 años). Sin embargo, esta nación viene demostrando buena formación desde el Mundial de Qatar (llegó a semifinales) y buscará dar el batacazo.

Los Pumas 7, candidatos al podio en París

El seleccionado nacional viene creciendo de manera escalonada y quiere defender el último antecedente a toda costa. El Seven se subió al podio olímpico en Tokio 2021, donde se consagró con la de bronce, sumando su primera medalla en la historia, en su segunda participación (la primera fue en Río 2016, en el sexto puesto). Al igual que en Lima 2019, Los Pumas se quedaron con la dorada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y llegan con un semblante más que ganador para repetir la hazaña de hace tres años.

El equipo argentino, perteneciente al Grupo B, disputará el segundo partido del día de esta disciplina; se medirá con Kenya a las 11 (hora local) y cerrará su jornada frente a Samoa, a las 14.30. El rugby será el escenario del primer podio olímpico en los Juegos Olímpicos, el 29 de julio.

Marcos Moneta y Santiago Álvarez, las figuras de los Pumas Seven

El fullback de 24 años, elegido mejor jugador del mundo en 2021, llega con ilusión a París. Moneta destacó el crecimiento argentino de esta disciplina y su constante avance en el mundo deportivo. “Creo que los Juegos Olímpicos hicieron que explotase el rugby siete: entraron en 2016 y creo que desde ahí se le da mucha más atención. Creció mucho el rugby seven en cuanto a visualizaciones”, opinó.

Pero claro, el salto se dio en Tokio con la medalla de bronce, que generó gran revuelo y reconocimiento nacional e internacional. “Los chicos se fanatizaron con el seven. Después de Tokio los resultados vinieron. Salimos cuartos de la liga, segundos y ahora primeros. Y a los chicos la verdad que les gusta mucho el equipo y se sienten muy identificados, así que creo que todo arrancó por esa visualización que nos dio los Juegos Olímpicos y creo que es algo increíble”, contó. La Selección consiguió por primera vez en su historia el primer lugar en la temporada regular de la Serie Mundial; un crecimiento indiscutible.

Rugby 7

Santiago Alvarez, Santiago Mare y Marcos Moneta, en el HSBC Dubai Sevens 2023. (Gaspafotos/MB Media/Getty Images)

Santiago Álvarez, capitán, resaltó la importancia de las bases en este deporte y el notable desarrollo del mismo. “El Seven era un equipo de paso, donde los jugadores se terminaban de formar para pasar a XV o a Los Pumas”, explicó sobre su inicio en el equipo nacional. “Con esa base de jugadores, empezamos a trabajar, a insistir y a seguir por un camino a largo plazo. Y bueno, creo que hoy ese trabajo de ocho, nueve, diez años, valió la pena y está dando sus frutos”, concluyó, y claro, en dos actuaciones olímpicas ya apareció una medalla; todo indica que Argentina viene por un buen camino.

El calendario de Fútbol y Rugby en los Juegos Olímpicos

Miércoles 24 de julio a las 10 (hora argentina) vs. Marruecos, en Saint Etienne.

Sábado 27 a las 10 (hora local) vs. Irak, en Lyon.

Martes 30 a las 12 vs. Ucrania.

La jornada olímpica de Los Pumas 7:

Miércoles 24 de julio a las 11 (hora local) vs. Kenya.

Miércoles 24 de julio a las 14.30 vs. Samoa.

Jueves 25 de julio a las 9.30 vs. Australia