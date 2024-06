Claudio Domínguez: “Provincia gasta 20 millones de dólares al año en suplencias de suplencias”

En la previa del tratamiento del proyecto de presentismo docente, en la Legislatura del Neuquén, el promotor de la iniciativa Claudio Domínguez (MPN), habló con Día tras día por radio Rivadavia y dio detalles del tema.

El diputado provincial detalló que se trata del pago de un plus para aquellos docentes que se capaciten y no falten más de tres veces por trimestre. “No se le toca el sueldo a nadie, no se le reduce a nadie, sino que se le da un plus”, remarcó.

“No vamos a usar la palabra incentivo porque el gremio dice que está prohibido por la constitución”, ironizó Domínguez, pero volvió a la carga contra el gremio: “La constitución hay que leerla en su conjunto”.

“La provincia gasta 100 millones de dolares al año y 20 millones en suplencias de suplencias, muchos maestros dicen que tienen que ganar igual que el que no viene nunca”, argumentó el diputado emepenista.

El proyecto se tratará este martes en comisiones y el gremio docente pidió participar de ese debate. “No tengo ni un problema, está bueno el debate porque enriquece y siempre en el marco del respeto”, dijo Domínguez al respecto.

Además, elogió al secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, y aseguró que “su rol lo cumple muy bien”. “Él tiene que defender a sus agremiados”. Sin embargo, aclaró que el proyecto “no va en contra del agremiado del docente, es plus, no se toca el sueldo y no es inconstitucional”