 Boca le daba la bienvenida, Gago salió al cruce: “No recibí ningún llamado”

Fernando Gago aparecía con mucha fuerza para sucederlo y este sábado la noticia lucía como confirmada. “Pintita” asumirá este lunes. Sin embargo, horas después el exmediocampista “Xeneize”, por ahora técnico del Chivas, habló con la TV mexicana antes del clásico con Atlas y aclaró que no mantuvo ningún diálogo con la dirigencia del club de la Ribera.

“Lo voy a aclarar para ser sincero. Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado, ni mi gente cercana, ni mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones. Tuve una semana muy tranquila”, alertó Gago antes del clásico de Guadalajara.

“No me contactó nadie de ningún club. Se generó algo muy fuerte y eso no ha pasado. Ni conmigo ni con mi gente. Todo puede pasar, que pierda y me vaya o que siga muchos años más. No sé por qué se instaló este rumor”, insistió el DT de las Chivas.

Previo a este dislate, y tras la renuncia de Martínez luego de la derrota 2-0 ante Belgrano de Córdoba el pasado sábado, el Consejo del Fútbol de Boca se puso en campaña para buscarle un reemplazante y, entre las opciones surgieron los nombres de Guillermo Barros Schelotto y de Gago.

Según se supo, Boca le había ofertado a Gago hacerse cargo del primer equipo y pagar su salida de las Chivas, la cual costaba u$s 1.5 millones. Parecía que los pormenores estaban sellado, pero en la noche de este sábado todo cambió.