Alfredo Casero acusó a Baby Etchecopar de estar “ensobrado”

Alfredo Casero y Baby Etchecopar protagonizaron un complicado momento al aire en el programa conducido por Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha. Se cruzaron luego de que el polémico periodista se refiriera a la censura y las críticas a sus colegas.

”¿Puedo decir una cosita? Porque yo no hablé. Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazos… No todos somos iguales”, manifestó en la mesa conducida por La Chiqui. ”No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo”, agregó.

Los dichos del periodista surgieron a partir de que Casero solicitara la matriculación de los periodistas, lo que provocó la furia del comunicador y también de su par, Mónica Gutiérrez.

Luego de la palabra de Etchecopar, el también polémico actor apuntó directamente hacia él, preguntándole ”¿Me vas a negar que trabajan por pauta?”, a lo que el periodista respondió ”Yo no”, de manera tajante.

Acto seguido, Casero le recordó: ”Vos mismo saliste en la tele diciendo eso adelante de todo el mundo. No me grites. No me grites”. Y el periodista volvió a responder ”¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo?”.

”¿Querés volver al carnet de periodista que era que estaban los milicos?”, le dijo Mónica Gutiérrez a Casero, extendiendo el tenso momento y cuestionando su opinión sobre la matricular.

“No me tratés como si fuera un pendejo, porque yo lamentablemente hace 13 años que peleó contra los peronistas sin un peso”, le respondió Casero a la periodista.