Charly Alberti fue nombrado embajador de la ONU para el medio ambiente

Charly Alberti es uno de los músicos más destacados de la Argentina y de Latinoamérica. El baterista formó parte de Soda Stereo, junto a Gustavo Cerati y Zeta Bosio. A lo largo de su carrera, el trío publicó importantes discos con canciones que marcaron al rock en español.

A su vez, el artista es conocido por su trabajo y compromiso con el medio ambiente, como parte de su fundación R21. Con una participación destacada a nivel internacional en el tema, Alberti fue reconocido por el “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente” (PNUMA) nombró como el primer “Regional Goodwill Ambassador from Latin America and the Caribbean”.

Esta designación, anunciada durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU, tiene como objetivo aprovechar el nombre de la estrella y trabajar en el medio ambiente para atraer más atención a la urgente necesidad de abordar la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y residuos en la región.

“Me siento honrado y emocionado de unirme al PNUMA como Embajador de Buena Voluntad”, sostuvo Charly Alberti, a través de un comunicado. “Los cambios en el medio ambiente global son una realidad que está modificando rápidamente nuestro planeta y nuestros caminos hacia el desarrollo. Estoy convencido de que las artes tienen el poder de movilizar al mundo e inspirar cambios muy necesarios”

“A través de mi fundación Revolución21, llevamos muchos años trabajando en esta línea. Con esta designación sumaré mis esfuerzos para apoyar al programa del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para abordar los desafíos ambientales que enfrenta el mundo y en particular nuestra región de América Latina y el Caribe”.

Según el comunicado de UNEP, el músico recibió esta designación por sus aportes ambientales que lo llevaron al reconocimiento por su aporte a los Parques Nacionales de la Argentina como guardaparque honorario, por parte del senado de California por sus esfuerzos para combatir el cambio climático y promover la sostenibilidad, y por la ONU,

En los últimos años, Charly Alberti trabajó como Embajador de Buena Voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional. Luego del nombramiento, el artista sostuvo a AFP que hay que dejar de lado la generalizada excusa recurrente de que “no va a cambiar nada lo que yo haga” a título individual.

“Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo pensando todos lo mismo. No va a cambiar nada que yo no lo haga. Pero la sumatoria es lo que está provocando el gran desastre”, recordó. Para el baterista es importante seguir desarrollándose, pero se puede hacer en el marco de un mundo sustentable. “La economía no es más importante que el medio ambiente. Sin medio ambiente, sin biodiversidad, no hay economía posible”, sostuvo, antes de recordar que “todos somos el problema y todos somos la solución de forma individual”.

“Las compañías son responsables de lo que nosotros le pedimos que hagan. En definitiva, si nosotros seguimos comprando productos malos, ellos van a seguir produciéndolos, pero si la gente les pide productos de mejor calidad o más responsables, lo van a hacer”, aseguró.