35 mujeres de la ciudad fueron distinguidas por su labor y dedicación a la comunidad

“Mujer tenía que ser” fue el eslogan seleccionado para distinguir a 35 mujeres de la ciudad por sus logros, dedicación y aportes a la comunidad en el marco de la segunda edición organizada por la Municipalidad de Neuquén.

Este evento, realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene que ver con la defensa de la equidad de género, con hacer conocer el trabajo y la lucha no conocida de mujeres de la localidad, sintetizó la subsecretaria de las Mujeres, Alejandra Oehrens.

“La frase de esta edición no tiene que ver con el libro de Felipe Pigna sino con la frase peyorativa de los que nos dicen aun los varones”, explicó y destacó que este acto sirve para difundir de estas mujeres “la labor que hacen, los paradigmas que han roto”.

“Han utilizado el feminismo en el buen sentido, no de la lucha contra el varón, sino de la lucha, es decir, somos iguales, quiero cobrar lo mismo que vos y tengo la capacidad de hacer lo mismo que vos y eso es lo que nosotras también trabajamos desde la subsecretaría, una ciudad por la igualdad”, remarcó Oehrens.

Esta iniciativa generó la reflexión de Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, en que el municipio neuquino es una suerte de isla en el país “en un contexto nacional donde las áreas que tienen que ver con mujeres se han cerrado, los derechos se vulneraron y se siguen vulnerando y la mirada ha cambiado totalmente”.

“Esta jornada no es ni más ni menos esa parte de la directiva que nos dio el intendente Mariano Gaido cuando fuimos convocados a trabajar y resaltar esa necesidad que tenía la ciudad de visibilizar a las mujeres comprometidas”, subrayó.

Y planteó que “la ciudad de Neuquén sigue manteniendo el paradigma de trabajar desde la prevención y la promoción de derechos, no es un eslogan, es parte de la gestión, lo hacemos todos los días, y esto no hace más que mostrar la fortaleza de la gestión y dar un lugar preponderante en la política a las mujeres en la ciudad, así que es un ejemplo para seguir para el resto del país”.

Entre las mujeres que recibieron un galardón se encuentra Natalia Maciel, joven profesional dedicada a la neurociencia: “Trabajo mucho en lo que es educación en espacios vulnerables como comedores, merenderos y asociaciones”. “Años atrás creía que era una sociedad impenetrable, que era difícil poder trascender y aportar a la sociedad, y fueron personas como ustedes que me ayudaron, me dieron formación y educación, entonces trato de devolver un poco de eso que recibí de la sociedad”.

“Viví muchos años en el hogar del padre Ítalo (Varvello) y de la hermana Maruccia (Deambrogio), me ayudaron muchas personas de la sociedad civil y hoy me toca estar de este lado aportando lo mío, así que estoy sumamente agradecida y conmovida”, expresó.