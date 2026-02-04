La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro

El juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó este miércoles el pedido formal de extradición de Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de que sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria en una causa por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.

La resolución, fechada el 4 de febrero de 2026, se fundamenta en información judicial que indica que Maduro habría sido recientemente detenido y trasladado a territorio estadounidense. Ante ese escenario, el magistrado dispuso activar los mecanismos de cooperación internacional previstos en el Tratado de Extradición entre la Argentina y los Estados Unidos, vigente desde 1997.

El exhorto internacional fue librado para solicitar formalmente la entrega del imputado, en el marco de la causa CFP 2001/2023, que investiga crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal, aplicado por la Cámara Federal porteña.

La declaración indagatoria había sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal el 23 de septiembre de 2024 y ratificada el 15 de enero de 2026. El pedido de extradición busca avanzar con esa instancia procesal.