Reglamentaron la Ley de Emergencia en Discapacidad

sábado, febrero 7, 2026
NACIONALES
Redacción
El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

La decisión se formalizó a través del Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y responde a una sentencia del

Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 tras declarar inválido un decreto previo que había suspendido su ejecución por razones presupuestarias.

La reglamentación define los criterios de acceso al nuevo régimen, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Además, establece que el sistema deberá articularse con las normas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral.

El decreto incorpora a la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud y le asigna la responsabilidad de convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías en un plazo de 30 días.

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

