Registro Civil aclaró cambios en el DNI

La directora provincial del Registro Civil, Mariana Núñez, aclaró que la incorporación de los nuevos DNI con chip electrónico, código QR y grabado láser no obliga a realizar una renovación anticipada del documento.

La funcionaria explicó que el nuevo formato comenzará a implementarse de manera progresiva, a medida que se agote el stock actual de tarjetas de policarbonato. En ese marco, indicó que quienes tengan su DNI o pasaporte vigente podrán seguir utilizándolos con normalidad hasta su fecha de vencimiento.

Núñez precisó que incluso quienes realicen trámites por pérdida, robo o cambio de domicilio podrían recibir todavía el modelo anterior, ya que el RENAPER debe utilizar primero el material ya producido antes de avanzar con la distribución masiva del nuevo diseño.

El nuevo Documento Nacional de Identidad mantendrá el formato tarjeta, pero incorporará mayores medidas de seguridad, como tecnología electrónica y sistemas de verificación digital, además de símbolos patrios como el mapa bicontinental, las Islas Malvinas y la escarapela nacional.

Desde el organismo provincial señalaron que la implementación total también depende de la actualización de los sistemas biométricos en las oficinas del país, un proceso que se realiza de manera escalonada.

La directora recordó la obligatoriedad de las actualizaciones del DNI en menores, la primera entre los 5 y 8 años y la segunda a los 14, y advirtió que no tener la documentación al día puede generar inconvenientes para viajar o cruzar fronteras.