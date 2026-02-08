ATE suspendió el paro previsto en aeropuertos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió levantar el paro que estaba previsto para el próximo lunes 9 de febrero, una medida que iba a implicar el cese total de actividades en los aeropuertos de todo el país.

La medida de fuerza había sido convocada en el marco de un reclamo salarial en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó la suspensión del paro mediante un comunicado difundido en la red social X.

Según informó el dirigente sindical, en lugar de la huelga se realizará una reunión en la Secretaría de Trabajo con autoridades de la ANAC y funcionarios del área de Gestión y Empleo Público.

En el comunicado, ATE indicó que la decisión se tomó como una señal de buena voluntad, con el objetivo de habilitar una instancia de diálogo que permita avanzar en la resolución del conflicto. Las acciones futuras quedarán sujetas al resultado del encuentro.

El paro había sido definido tras sostenerse el reclamo salarial en el organismo aeronáutico. Desde ATE señalaron que se produjo la reversión de un aumento ya liquidado y demoras en la acreditación de haberes.