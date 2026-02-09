spot_img
lunes, febrero 9, 2026
Planes sociales: nuevo esquema con capacitación laboral

NACIONALES
Redacción
1 min.lectura

El Gobierno nacional confirmó que a partir del 1° de mayo comenzará el fin progresivo de los planes sociales, en el marco de un cambio estructural en la política de asistencia, orientado a la transformación de los subsidios en empleo formal mediante capacitación laboral.

La medida impacta principalmente en quienes integraban el programa Potenciar Trabajo, que durante 2025 fue reconvertido en el plan Volver al Trabajo. El esquema alcanza actualmente a unas 900 mil personas, que pasarán a un sistema de formación con certificación oficial.

Según lo informado, los beneficiarios deberán completar capacitaciones de dos meses de duración, organizadas en dos módulos de ocho clases cada uno. Para aprobar, será obligatorio cumplir con al menos el 70% de asistencia.

En esta primera etapa, los oficios incluidos son pintura domiciliaria, pintura de obra e instalación segura de gas, entre otros perfiles con demanda en el mercado laboral.

Al finalizar la formación, los participantes recibirán un certificado oficial, con el objetivo de facilitar su inserción en el empleo registrado y reducir de manera sostenida la dependencia de la asistencia estatal.

El proceso será coordinado por el Ministerio de Capital Humano, responsable de la convocatoria y de la implementación de las capacitaciones a través de sus centros de formación.

ATE suspendió el paro previsto en aeropuertos
