Nicolás Pino destacó el rol productivo de la Patagonia

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, participó este sábado del acto inaugural de la Exposición y Feria Ganadera de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, donde ratificó el acompañamiento de la entidad a los productores de la Patagonia y destacó el rol estratégico de la región para el desarrollo del país.

Pino estuvo acompañado por el secretario de la SRA, Carlos Odriozola; el director y vicepresidente de la Sociedad Rural local, Flavio Figueroa; el presidente de la SR de Puerto Deseado, Andrés Jolly; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; además de autoridades locales y provinciales.

Durante su discurso, el titular de la SRA subrayó que la presencia de la conducción nacional en la muestra “no es casual ni protocolar”, sino una decisión para reafirmar el carácter federal de la producción argentina y el lugar central que ocupa la Patagonia. En ese marco, destacó el esfuerzo sostenido de los productores patagónicos, aun en contextos adversos.

“El productor patagónico no pide privilegios, pide condiciones razonables para producir”, afirmó Pino, al enumerar la necesidad de previsibilidad, infraestructura, financiamiento, reglas claras e impuestos justos. Además, sostuvo que sin producción no hay desarrollo ni arraigo.

Pino también destacó el potencial productivo de la región, tanto en la actividad ovina como en nuevos proyectos con valor agregado. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y mencionó la primera cosecha de trigo y avena en El Calafate. Por último, celebró la decisión del Gobierno nacional de habilitar la exportación directa de lana y reafirmó el compromiso de la SRA con los productores de todo el país.