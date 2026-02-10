Nuevo recambio de brigadistas en Parque Nacional Los Alerces

Este lunes se concretó el segundo recambio masivo de personal afectado a la línea de combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, mediante un operativo aéreo que permitió el relevo de 70 brigadistas, quienes regresaron a sus lugares de origen y fueron reemplazados por la misma cantidad de agentes para sostener las tareas en los distintos sectores.

El despliegue logístico se realizó con la operación de un Boeing 737 y un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina, que comenzaron a operar desde las primeras horas del día. El Boeing arribó a Esquel desde Buenos Aires con brigadistas de Parques Nacionales de las regiones Norte y Centro del país, junto a personal de la Policía Federal Argentina. En su regreso, trasladó agentes de la APN y de sistemas provinciales de combate de incendios, con escalas en Catamarca, Jujuy y Chaco.

El avión Fokker también partió desde El Palomar, con paradas en Jujuy y Catamarca, transportando brigadistas del Parque Nacional Calilegua, de las provincias de Jujuy y Salta, y de la Policía Federal. El retorno se realizó de manera directa hacia Buenos Aires, con personal que finalizó su rotación en el operativo.

El objetivo del recambio es mantener la dotación de recursos humanos, logísticos y de equipamiento destinados al combate del incendio, que ya afectó unas 16.000 hectáreas. El operativo cuenta con más de 250 personas desplegadas y el uso de medios aéreos para el traslado de personal a zonas remotas y ataques puntuales a los focos activos mediante descargas de agua.

Desde el Comando Operativo Conjunto destacaron y agradecieron el apoyo del personal de Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur, junto a organismos nacionales, brigadas provinciales, fuerzas de seguridad, equipos municipales, bomberos voluntarios y prestadores turísticos que colaboran en distintos sectores del área afectada.