miércoles, febrero 11, 2026
Condena perpetua para el Clan Sena

JUDICIALESNACIONALES
1 min.lectura

El Tribunal de Chaco condenó a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cometido en junio de 2023 en la ciudad de Resistencia.

La sentencia fue leída este lunes 10 de febrero de 2026, tras un extenso juicio oral que analizó pruebas testimoniales, periciales y reconstrucciones de hechos. El tribunal declaró a César Sena autor penalmente responsable del homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres fueron considerados partícipes necesarios.

El fallo también impuso condenas por encubrimiento a Gustavo Obregón (4 años y 10 meses de prisión por encubrimiento agravado), Fabiana Cecilia González (5 años de prisión efectiva por encubrimiento simple) y Gustavo Melgarejo (2 años y 10 meses por encubrimiento simple).

Los jueces encuadraron el caso como femicidio con agravantes, destacando la existencia de una relación atravesada por violencia de género. La resolución establece un antecedente relevante en la provincia en materia de juzgamiento de crímenes contra mujeres.

El caso generó una fuerte repercusión social desde el inicio de la investigación y motivó movilizaciones bajo el reclamo de justicia en distintas ciudades del país.

