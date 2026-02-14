Unter rechazó oferta y anunció paro

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y convocó a un paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo, fechas previstas para el inicio del ciclo lectivo 2026.

La decisión se adoptó en el Congreso del gremio realizado en Cipolletti, con participación de las 18 seccionales. Además, el sindicato ratificó la medida de fuerza anunciada para el miércoles 18 de febrero, jornada que coincidirá con el comienzo de clases en escuelas de la Línea Sur bajo el esquema de Receso Invernal Extendido.

La oferta oficial, formalizada el 6 de febrero, incluía una suma compensatoria extraordinaria de 250.000 pesos para recuperar poder adquisitivo. El monto se abonaría por planillas complementarias en febrero y marzo, con pagos de 150.000 pesos en cada mes.

También contemplaba una actualización salarial bimestral atada al promedio del IPC Nacional y su equivalente de Viedma. En los haberes de febrero se aplicarían los índices correspondientes a diciembre y enero.

Sin embargo, la mayoría de las seccionales votó por el rechazo.

Durante la paritaria, la delegación encabezada por Laura Ortiz sostuvo que la propuesta “no atiende las necesidades reales del sector docente”, al considerar que no recompone el salario ni garantiza condiciones adecuadas para enseñar y aprender.

En el Congreso anterior, el gremio había reclamado un haber mínimo de 2.000.000 de pesos, en función del costo de vida en la región patagónica. Además, exigió recomposición por lo perdido en el último trimestre de 2025 y que los incrementos sean remunerativos y bonificables.

También planteó la actualización de adicionales por ubicación y un 80% para escuelas de la Zona Andina.

Las deliberaciones se extendieron hasta después de las 2 de la madrugada. Durante la tarde se realizó un cuarto intermedio para marchar en rechazo a “cierres de cargos”.

Desde la conducción sindical cuestionaron la difusión de un video oficial que daba por cerrada la paritaria estatal e incluía al sector docente antes de la definición del Congreso. Según Unter, esa comunicación “desconoce la instancia democrática”.

Con el rechazo formalizado y dos paros confirmados, el inicio del ciclo escolar en Río Negro queda condicionado a una nueva convocatoria que permita retomar la negociación.