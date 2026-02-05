Bariloche suma tecnología avanzada contra incendios

Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, se presentaron en Bariloche nuevas cámaras con inteligencia artificial y tecnología satelital que se incorporan al trabajo del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). El objetivo es fortalecer la detección temprana, el monitoreo permanente y la toma de decisiones ante posibles focos de incendio.

Durante la presentación, Weretilneck destacó la importancia de la rapidez en la respuesta ante emergencias. “Está demostrado que cuanto más rápido se actúa, mejores resultados se obtienen”, afirmó.

El sistema incluye cámaras fijas instaladas en puntos estratégicos, con cobertura de 360 grados, que operan mediante un software de monitoreo en tiempo real. A través de inteligencia artificial, las cámaras detectan columnas de humo, emiten alertas tempranas y permiten el seguimiento inmediato de los focos.

Las herramientas fueron desarrolladas por INVAP y GPTECH y representan un avance significativo en los sistemas de alerta temprana para incendios forestales.

Las nuevas cámaras funcionan de manera integrada con las del avión térmico del SPLIF. Toda la información se centraliza en una misma sala de monitoreo, desde donde el personal puede observar imágenes fijas y aéreas en tiempo real, verificar alertas y enfocar los dispositivos para evaluar la magnitud de cada evento.

Además, se incorporó una herramienta satelital de uso predictivo que permite simular el comportamiento del fuego en función de variables como clima, tipo de terreno y vegetación. Esta tecnología permite anticipar la velocidad y dirección de un incendio, información clave para definir estrategias de combate, evacuaciones y medidas de emergencia.

El sistema se integra con estaciones meteorológicas y ya es utilizado en países como Canadá, Estados Unidos y Colombia.

La implementación incluye instancias de capacitación específica. En ese marco, un equipo técnico proveniente de Alemania viajó a Río Negro para formar al personal del SPLIF en el uso del sistema.

El director del SPLIF Río Negro, Orlando Báez, destacó la efectividad de la tecnología y señaló que ya fue puesta a disposición de Chubut. Según explicó, las simulaciones realizadas desde la central “se ajustaron de manera exacta” a escenarios reales.

Báez también valoró el cambio de comportamiento de la comunidad frente al riesgo de incendios y reiteró el pedido de respetar las medidas de prevención vigentes.