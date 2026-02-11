Hallan fósiles de dinosaurios acorazados de 120 millones de años

Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en Neuquén nuevos restos fósiles de dinosaurios tireóforos, conocidos como acorazados, con una antigüedad estimada en 120 millones de años, correspondientes al Cretácico Temprano.

El hallazgo se produjo en la localidad de Bajada Colorada y fue publicado en la Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina. El trabajo fue desarrollado por especialistas del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN), el Museo Municipal Ernesto Bachmann y la Fundación Azara–Universidad Maimónides.

Según explicó Facundo Riguetti, primer autor del estudio, los restos incluyen fragmentos de vértebras de la cadera, costillas, espinas y osteodermos, estructuras óseas dérmicas características de estos dinosaurios. Indicó que se trata del segundo registro conocido para esta antigüedad en Sudamérica, un período aún poco documentado en la región.

El análisis preliminar señala que los fósiles presentan rasgos compatibles con estegosaurios, aunque los investigadores aclararon que todavía no son diagnósticos definitivos y podrían corresponder a otro grupo cercano. No descartan que se trate de una nueva especie, hipótesis que deberá confirmarse con nuevos hallazgos.

Los especialistas destacaron que estos dinosaurios formaban parte de un ecosistema comparable al registrado en regiones como Brasil, Estados Unidos, Portugal, Tanzania y Sudáfrica, lo que refuerza la idea de un origen común previo a la fragmentación continental.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la presencia de tireóforos en el Cretácico Inferior, etapa de la que hasta ahora solo existían registros en el área de La Amarga, también en Neuquén.