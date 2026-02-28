Nación declaró la emergencia agropecuaria en Río Negro

A través de la Resolución 217/2026, el ministro de Economía Luis Caputo declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintos departamentos de Río Negro, tras los daños provocados por heladas tardías, granizo y lluvias intensas.

La decisión se tomó luego del análisis técnico realizado el 21 de enero por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que evaluó el impacto de los fenómenos climáticos sobre la producción provincial.

Del encuentro participaron organismos nacionales como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, junto con entidades del sector como CRA, FAA, CAME, SRA, CONINAGRO y FONAF.

La resolución nacional convalidó el Decreto Provincial 1127, firmado el 26 de diciembre de 2025, que fija la emergencia por un año, desde el 2 de enero de 2026 hasta el 1 de enero de 2027.

La medida alcanza a los departamentos General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy, donde los eventos climáticos afectaron de manera significativa la actividad agropecuaria.