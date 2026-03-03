Newsletter
martes, marzo 3, 2026
Neuquén, en la cima del gasto por habitante

ECONOMÍA
Redacción
1 min.lectura

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que en diciembre de 2025 Neuquén encabezó el ranking nacional de gasto promedio por habitante en supermercados.

Según los datos oficiales, cada neuquino destinó en promedio $187.689, muy por encima de la media nacional, que fue de $58.898.

Detrás quedaron Tierra del Fuego ($186.232) y Santa Cruz ($171.931). También superaron los seis dígitos Río Negro ($144.494), Chubut ($125.494) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($142.312).

Una brecha de más de $170 mil

La mayor diferencia se registró entre Neuquén y Santiago del Estero, la provincia con menor gasto promedio, que marcó $16.068 por persona.

La distancia fue de $171.621, más de diez veces el nivel de consumo del distrito norteño.

En el NEA y el NOA también se ubicaron entre los valores más bajos Chaco ($19.010), Tucumán ($21.082), Formosa ($21.381), Misiones ($22.428) y Corrientes ($25.756).

Salarios más altos y precios más elevados

El organismo explicó que el mayor consumo en la Patagonia responde a salarios más altos y también a precios superiores, vinculados a los costos logísticos y operativos.

En todo el país funcionan 3.151 supermercados. La mitad se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, lo que demuestra que la cantidad de bocas de expendio no determina por sí sola el gasto promedio.

