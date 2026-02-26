La carne vuelve a subir hasta $2.000 por corte

El precio de la carne vacuna volverá a subir en las carnicerías de todo el país durante la próxima semana, con incrementos que se ubicarán entre $1.000 y $1.500 por corte, aunque en los productos de mayor demanda podrían alcanzar los $2.000, según anticiparon referentes del sector.

El titular de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Leonardo Rafael, señaló que la escalada de valores de la hacienda se habría detenido en los últimos días. “Entre ayer y hoy creo que se encontró un techo, no siguió subiendo”, afirmó, al describir el comportamiento del mercado.

El traslado a mostrador dependerá del tipo de corte, la calidad y la rotación. Mientras los productos de mayor salida registrarán los aumentos más altos, aquellos con menor demanda se ubicarán en torno a $800.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcia, consideró que los valores tenderán a estabilizarse desde la próxima semana, ya que los precios actuales representan un escenario complejo para carniceros, matarifes y exportadores.

La reciente suba se produjo tras incrementos cercanos al 7% en la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, principal referencia del consumo interno. Entre los factores que explican el fenómeno se encuentra la retención de ganado por parte de los productores, que buscan sumar kilos antes de la venta, la demanda sostenida del mercado interno y la presión adicional de las exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea.

A esto se suma una limitación estructural: el stock ganadero se mantiene prácticamente sin cambios desde hace más de cinco décadas, mientras que la población y la demanda crecieron de manera sostenida.

Los aumentos de la carne tuvieron un impacto directo en la inflación desde fines de 2025, lo que obligó a consultoras privadas a recalcular las proyecciones para el primer trimestre de este año.

En el plano externo, el sector sigue con expectativa la apertura de nuevas cuotas de exportación hacia Estados Unidos y la ampliación del cupo europeo. Sin embargo, en el corto plazo la producción no puede incrementarse de manera inmediata, por lo que la presión sobre los precios internos continuará.

Aunque las subas previstas para los próximos días podrían marcar el cierre de la escalada reciente, el déficit estructural de oferta seguirá condicionando el valor de la carne. El desafío de fondo será aumentar la producción en los próximos años para equilibrar el consumo local con las oportunidades del mercado internacional sin trasladar nuevos aumentos al consumidor.