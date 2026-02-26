Aerolíneas Argentinas logró ganancias y redujo 41% su deuda

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con un superávit operativo de US$112,7 millones y consolidó un cambio en su desempeño financiero luego de años de déficit. Los ingresos superaron los US$2.200 millones, en un escenario marcado por la reducción de costos y una mayor eficiencia en la operación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que entre 2008 y 2023 la compañía requirió más de US$8.000 millones en transferencias del Estado y recordó que en ese período registró pérdidas operativas cercanas a US$400 millones anuales a nivel EBIT.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que quedó atrás “el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite”, al destacar el nuevo resultado de la empresa.

Desde la compañía informaron además una reducción del 41% en la deuda bancaria y financiera, que pasó de US$341,9 millones en diciembre de 2023 a US$207,4 millones a fines de 2025.

El presidente y CEO, Fabián Lombardo, afirmó que el balance “afianza la reducción de costos y la maximización de la rentabilidad” y permite proyectar la incorporación de 18 nuevas aeronaves para modernizar la flota: cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8.

En el plano operativo, la aerolínea mantuvo la misma cantidad de horas de vuelo que en 2024, con un factor de ocupación del 83%, un promedio de 300 vuelos diarios y 12.781.016 pasajeros transportados en todo el año, es decir 35.016 por día. El cumplimiento de vuelos alcanzó el 99,4% y el índice de recomendación NPS se ubicó en 55 puntos, indicadores vinculados a la mejora en la calidad del servicio.