Milei encabezará el Argentina Week junto a mandatarios provinciales

En el marco de su estrategia de acercamiento con distintos sectores políticos, el presidente Javier Milei invitó a un grupo de gobernadores a sumarse a su próximo viaje a Estados Unidos, donde encabezará una agenda orientada a atraer inversiones para la Argentina.

Los mandatarios fueron convocados a participar del Argentina Week, que se realizará del 9 al 12 de marzo en Nueva York y reunirá a más de 30 CEOs de empresas líderes, ejecutivos del sector financiero y funcionarios de ambos países. La invitación formal fue cursada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada argentina en Washington, a cargo de Alec Oxenford, que coordina la agenda oficial.

Entre los gobernadores invitados figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). También fueron convocados Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo, aunque ambos declinaron la invitación por cuestiones de agenda.

La mayoría de los mandatarios que confirmaron su presencia viajarán por su cuenta, pero participarán de las actividades junto a la comitiva oficial, integrada por la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Algunos gobernadores, como Orrego y Vidal, llegarán desde Canadá, donde previamente participarán de la convención minera PDAC en Toronto, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial.

La agenda comenzará en el Consulado argentino en Nueva York y continuará en sedes emblemáticas del distrito financiero, como la torre de JPMorgan Chase y el edificio del Bank of America. El martes 10 está prevista la exposición central de Milei, que será presentado por el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, y compartirá un panel sobre geopolítica con el historiador británico Niall Ferguson.

Entre los empresarios argentinos confirmados se encuentran referentes de YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Globant y Mercado Libre. El encuentro concluirá con un acto de reconocimiento a representantes del sector privado de ambos países, con menciones especiales a los denominados “RIGI Champions”, en una ceremonia prevista en la sede de Microsoft en Times Square.