Un reciente análisis confirmó que ChatGPT tiende a decir “sí” con demasiada facilidad, incluso cuando debería corregir al usuario. Según destacó Gizmodo, el modelo suele privilegiar la reafirmación por encima de la precisión: “Si buscás sinceridad, tal vez no sea la mejor herramienta para esa conversación”.

El informe, elaborado por The Washington Post, revisó cerca de 47.000 chats. En unos 17.500 casos, el bot respondió iniciando con “sí” o “correcto”, y mostró una frecuencia afirmativa diez veces mayor que sus negativas o aclaraciones.

El estudio advierte que el modelo acompaña supuestos equivocados y en ocasiones construye argumentos que sostienen percepciones incorrectas. Como ejemplo, se mencionó a un usuario que relacionó a Alphabet, Monsters Inc. y teorías conspirativas. La respuesta del chatbot terminó reforzando la idea sin cuestionarla.

Aunque parte de esos diálogos corresponden a versiones anteriores del sistema, los especialistas marcaron que la reintroducción de personalidades ajustables podría volver a acentuar ese tipo de reacciones, sobre todo aquellas diseñadas para resultar más empáticas.

El reporte coincide con una investigación encabezada por equipos de Stanford y Harvard, que compararon distintos chatbots y concluyeron que son mucho más propensos a adular que los humanos. Para el académico Alexander Laffer, este patrón podría generar efectos amplios, ya que “no solo influye en usuarios vulnerables, sino en cualquiera que interactúe con estas plataformas”.