El potencial de la computación cuántica, tema central del Tech Day

La reciente jornada Tech Day, realizada en Neuquén, reunió a especialistas, académicos y representantes del ámbito público y privado para abordar temas vinculados a la innovación, la inteligencia artificial y la computación cuántica, considerada una de las principales transformaciones tecnológicas en desarrollo.

La computación cuántica propone un nuevo modelo frente al esquema tradicional, con la capacidad de realizar operaciones matemáticas y simulaciones complejas en menor tiempo, lo que permite optimizar procesos y resolver problemas con mayor eficiencia.

Uno de los expositores fue Facundo Díaz, CEO de /q99 y promotor de esta tecnología, quien destacó los avances en el campo y las oportunidades que ofrece para sectores como la medicina, las finanzas y la industria energética, particularmente en lo relacionado con Vaca Muerta.

Díaz señaló que existe una “carrera global” entre empresas y países para desarrollar esta tecnología, que aún no está disponible de forma masiva, pero avanza de manera sostenida. “Estamos muy cerca de alcanzar un estado de madurez que permitirá usarla con mayor facilidad”, expresó.

Según el especialista, el poder de cómputo que ofrece este sistema podría contribuir a resolver desafíos en áreas como la salud, la energía y el cambio climático. Además, consideró que Argentina, la Patagonia y especialmente Neuquén reúnen condiciones para consolidarse como un centro regional de desarrollo cuántico, por su capital humano y su entorno propicio.

Díaz planteó que “los cambios disruptivos siempre generan resistencia, pero la clave está en cómo aprovechamos estas herramientas para mejorar la vida de las personas”.