Amazon expande su presencia global y llega con Bazaar al país

Amazon comenzó oficialmente su desembarco en Argentina con la llegada de Amazon Bazaar, una aplicación que permite acceder a productos internacionales de moda, hogar y estilo de vida con precios competitivos. La herramienta se presentó el 7 de noviembre de 2025, como parte de una estrategia global de expansión a 14 nuevos mercados, entre ellos Perú y Ecuador.

El modelo replica el formato de Amazon Haul, disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, España, Japón y Australia. También opera en México, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Bazaar está disponible en Android e iOS, exclusivamente en formato móvil, y funciona de manera independiente del portal principal de la compañía.

Según la empresa, el objetivo es “ofrecer una amplia selección, precios bajos y una experiencia de compra más conveniente”. En la app se pueden explorar cientos de miles de artículos, con valores que van desde $2.750 y que rara vez superan los $13.500. Además, los usuarios nuevos acceden a descuentos de hasta el 50% en su primera compra, y los pedidos superiores a $35.000 cuentan con envío gratuito.

Amazon Bazaar mantiene el clásico sistema de reseñas, calificaciones y atención al cliente 24/7, con soporte en español y la posibilidad de pagar en pesos argentinos mediante Visa, Mastercard y American Express. También ofrece devoluciones sin cargo dentro de los 15 días y controles de calidad sobre todos los artículos ofrecidos.

La llegada de la plataforma coincide con el debate sobre la regulación de las empresas extranjeras de comercio electrónico. En este contexto, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, planteó la necesidad de avanzar en un marco normativo equitativo frente al crecimiento de competidores internacionales como Temu y Shein. Advirtió que la entrada de productos de bajo costo “podría afectar al entramado de pymes locales” que representan cerca del 90% de las ventas de la plataforma.