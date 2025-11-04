Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios de Starlink: ciertas antenas quedarán permanentemente inoperables si no reciben una actualización de software antes del 17 de noviembre de 2025.

El aviso, que se distribuye por correo electrónico y notificaciones dentro de la aplicación, alcanza tanto a usuarios individuales como a revendedores, y afecta especialmente a aquellos equipos que lleven más de 21 meses sin activarse.

Según detalló la compañía, el riesgo involucra a los dispositivos que aún funcionan con versiones de software anteriores a la 2024.05.0, lanzada a mediados de este año. Estos sistemas ya no cumplen con los nuevos parámetros de seguridad y conectividad exigidos por la red satelital.

SpaceX advirtió que los receptores que permanezcan sin actualizar podrían quedar definitivamente fuera de línea, ya que no podrán sincronizarse con los satélites ni recibir futuras mejoras. El problema se agrava en los casos en que las antenas fueron almacenadas por largos períodos sin uso, situación frecuente entre distribuidores o usuarios que adquirieron equipos de segunda mano.

La empresa explicó que el proceso de actualización es automático una vez que la antena se conecta a la red y mantiene una sesión activa durante al menos 12 horas. Sin embargo, quienes no realicen ese paso antes de la fecha límite podrían perder la posibilidad de recuperación.

Desde SpaceX remarcaron que la medida forma parte de un plan integral de optimización de seguridad, rendimiento y confiabilidad del sistema Starlink, que hoy cuenta con más de 3 millones de usuarios en todo el mundo.