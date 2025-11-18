spot_img
martes, noviembre 18, 2025
OCEDIC y TikTok impulsan formación digital en operadores judiciales

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Redacción
1 min.lectura

El OCEDIC de la Universidad Austral y TikTok avanzaron con su plan federal de capacitación sobre seguridad digital. En este marco, el programa llegó a Neuquén con actividades dirigidas a operadores judiciales y fuerzas de seguridad, además de una segunda instancia prevista para estudiantes de distintos colegios.

La jornada principal se realizó este lunes en la Biblioteca Municipal de San Martín de los Andes. Allí se desarrolló una capacitación presencial destinada a jueces, fiscales y defensores de toda la provincia, orientada a mejorar el tratamiento de delitos que involucran evidencia digital y casos que afectan a niños y adolescentes.

El encuentro contó con la presencia de Matías Ocariz, fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especial de Cibercrimen de Santa Fe e integrante de OCEDIC, quien analizó los desafíos actuales en la investigación del ciberdelito. “Este abordaje, respetuoso del marco internacional y apoyado en tecnología innovadora, favorece investigaciones más eficientes”, explicó.

También participó la directora del Observatorio, Daniela Dupuy, quien subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar un escenario digital cada vez más complejo.

En la segunda etapa, el programa sumará charlas preventivas en colegios de la provincia, enfocadas en prácticas seguras en redes sociales y en la detección de riesgos para los más jóvenes.

Las coordinadoras del proyecto federal, Mariana Chávez y Amparo Zavalía, remarcaron que es clave que las instituciones educativas y el sistema judicial dispongan de herramientas actualizadas para actuar frente a problemáticas digitales. El plan alcanzará a todas las provincias y busca articular esfuerzos entre educación, justicia y plataformas digitales para mejorar la protección de niños y adolescentes en Internet.

Previous article
Un estudio revela la fuerte inclinación aduladora de ChatGPT
Redacción
Redacción

