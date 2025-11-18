spot_img
martes, noviembre 18, 2025
Falla global de Cloudflare afecta servicios digitales

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Una falla en la red de Cloudflare provocó interrupciones globales en decenas de servicios digitales, dejando sin acceso a millones de usuarios. La empresa confirmó que investiga una anomalía que afecta el funcionamiento de sitios y aplicaciones, advirtiendo que los usuarios pueden encontrarse con errores al intentar acceder.

Desde la mañana de este martes 18 de noviembre, numerosos usuarios reportaron que X era inaccesible en su versión de escritorio y que resultaba imposible ver publicaciones o cargar contenido multimedia.

El problema no se limitó a la red social. Plataformas como Letterboxd, la propia Downdetector y servicios internos de Cloudflare también registraron fallas que bloquearon el acceso. Incluso ChatGPT experimentó dificultades, lo que reforzó la sospecha de un fallo generalizado.

Los videojuegos también estuvieron afectados. League of Legends reportó errores de conexión que impidieron a muchos jugadores iniciar partidas, en una señal clara del alcance global del incidente.

A medida que avanzaba la mañana, se multiplicaron las alertas de usuarios que no podían actualizar contenido en X, revisar publicaciones ni acceder a imágenes o videos. En paralelo, Downdetector mostraba un aumento de reportes hasta que la misma plataforma cayó por problemas derivados de Cloudflare.

La compañía confirmó que trabaja para identificar el origen del incidente, aunque las primeras versiones apuntaron a un fallo vinculado a tareas de mantenimiento programado. No obstante, Cloudflare evitó dar precisiones sobre lo ocurrido.

El impacto también se sintió en otros sitios como Forocoches, Resetera y Menéame, que reportaron errores de servidor asociados a la falla. Con gran parte de las herramientas de verificación afectadas, obtener información confiable sobre el estado de los servicios se volvió más difícil.

Ante este escenario, los usuarios solo pueden esperar a que la situación se estabilice y los sistemas vuelvan a operar con normalidad.

Previous article
OCEDIC y TikTok impulsan formación digital en operadores judiciales
Redacción
Redacción

