Joaquín Perrén asumirá la presidencia de la Agencia de Innovación

El Gobierno de Neuquén anunció la designación de Joaquín Perrén como presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo (ANIDE). Según informó la administración provincial, la medida busca fortalecer el rol del organismo en políticas vinculadas a la investigación, la tecnología y la innovación en distintos sectores.

El gobernador Rolando Figueroa señaló en X que la innovación y la ciencia son áreas estratégicas para el futuro provincial y que ANIDE cumple un papel central en ese esquema.

Perrén es titular regional del Conicet y fue candidato a diputado nacional por La Neuquinidad.