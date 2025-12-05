Meta elimina perfiles de menores en Australia por la nueva ley de redes sociales

La nueva legislación australiana, que entra en vigencia el 10 de diciembre, establece que los menores de 16 años no podrán poseer cuentas en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube, Snapchat, X, Twitch y Reddit. Las empresas que no se ajusten a la norma podrán recibir multas de hasta 50 millones de dólares australianos.

En respuesta, Meta anunció que ya comenzó a dar de baja las cuentas de usuarios menores de 16 años, un proceso que incluye el bloqueo de nuevas creaciones de perfiles y el borrado total antes de la fecha límite.

La compañía indicó que desde el 19 de noviembre notificó a los adolescentes para que pudieran descargar sus datos o guardar información importante. Meta registrará además sus datos de contacto para que puedan restablecer sus cuentas al cumplir 16 años.

Los jóvenes podrán seguir utilizando Messenger, aun sin una cuenta activa de Facebook, para mantenerse comunicados. Para quienes superen los 16 años y sufran una eliminación por error, habrá un procedimiento de verificación con documentación o vídeo selfi.

Según expuso Mia Garlick, responsable de políticas de Meta en la región, actualmente hay unos 450.000 menores de 16 años con perfiles en Instagram y Facebook en Australia.