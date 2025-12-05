Nueva interrupción en Cloudflare dejó sin servicio a millones de usuarios

La caída global de Cloudflare volvió a generar este viernes una interrupción masiva en sitios web y servicios digitales de alcance mundial. La falla, que comenzó durante la madrugada y se extendió a lo largo de la mañana, dejó a millones de usuarios frente a errores “500” o directamente con páginas que no cargaban.

La inestabilidad repitió un patrón similar al registrado el 18 de noviembre, con momentos de recuperación parcial y nuevas caídas minutos después. La situación afectó a plataformas como LinkedIn, Zoom, Fortnite, Canva, League of Legends, bancos y empresas de telecomunicaciones.

El inconveniente no estuvo asociado a proveedores de conectividad locales. De acuerdo con los reportes iniciales, el origen estuvo en Cloudflare, una infraestructura crítica que permite distribuir contenido y agilizar la carga de miles de sitios en todo el mundo.

Por ahora, no se conoce la causa exacta del colapso. El nuevo episodio reaviva el debate sobre la fuerte dependencia global de un pequeño grupo de plataformas que sostienen el funcionamiento general de internet. En los últimos meses ya se había registrado una situación similar tras un fallo de Amazon Web Services (AWS), que también provocó interrupciones internacionales.