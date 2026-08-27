Semáforos inteligentes y gemelo digital: cómo funciona el centro que monitoreará el tránsito en Neuquén

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, brindó detalles sobre el nuevo Centro de Información Urbana. El sistema aplicará inteligencia artificial para reducir los tiempos de viaje a la mitad y optimizar todos los servicios de movilidad local.

La capital neuquina dio un paso fundamental hacia el modelo de smart city con la inauguración de su Centro de Información Urbana. Este espacio, que funciona como el primer “gemelo digital” de la ciudad, permitirá monitorear en tiempo real el cien por ciento de la movilidad, con el objetivo de resolver uno de los problemas históricos de la región: el colapso vehicular en las horas pico.

Un desafío metropolitano de 800 mil personas

Neuquén enfrenta una dinámica demográfica particular. Mientras que su población estable nocturna es de aproximadamente 400 mil habitantes, durante el día esa cifra se duplica. Entre las 6:45 y las 8:30 de la mañana, ingresan a la ciudad entre 180 mil y 200 mil vehículos a través de accesos críticos como los puentes carreteros (Cipolletti-Neuquén), el acceso norte por Autovía Norte (Dr. Alfonsín) y la Avenida Mosconi, provenientes de áreas como Plottier y Senillosa.

Para hacer frente a este flujo constante, el municipio apostó por la semaforización inteligente. Las 360 esquinas con semáforos de la ciudad estarán conectadas a un sistema de inteligencia artificial que adaptará los tiempos de luz verde o roja según la demanda vehicular de cada arteria, buscando reducir hasta en un 50% el tiempo de traslado de los vecinos.

Corredores de emergencia y control de servicios

Uno de los puntos más altos del flamante sistema es su capacidad de respuesta ante contingencias. Pasqualini ejemplificó cómo la tecnología facilitará el trabajo del sistema de salud: “Si tenés un corredor sanitario y tiene que ingresar una ambulancia por el corredor Doctor Ramón Leloir y llegar por calle Buenos Aires, el sistema permite que todo ese corredor encuentre semáforos verdes”.

El panel de control no se limita a los autos particulares. El Centro de Información Urbana también auditará las frecuencias y demoras del transporte público de pasajeros, el recorrido exacto de los camiones de recolección de residuos, el movimiento de taxis y remises, y la utilización del sistema SiBici.

La consolidación de este volumen de datos urbanos dialoga de forma directa con la digitalización del ecosistema informativo de la ciudad; cabe destacar que, a principios de este año, el propio portal Neuquen.com atravesó un proyecto de transformación para integrar datos automatizados del directorio de servicios locales, un salto tecnológico que ahora encuentra un complemento ideal con la generación de información pública municipal de tránsito en tiempo real.

Costos operativos y el foco en la micromovilidad

Una vez que el sistema esté operando al cien por ciento de su capacidad —actualmente gestionado tras una licitación que quedó a cargo de la empresa Taquar— demandará una inversión operativa cercana a los 80 millones de pesos mensuales.

La gestión del intendente Mariano Gaido también proyecta utilizar los “mapas de calor” generados por este gemelo digital para planificar infraestructura futura, como la extensión de bicisendas (ya delineadas desde Avenida Mosconi hasta el puente carretero) y la regulación de nuevas formas de transporte sustentable. En este sentido, la funcionaria anticipó la inminente incorporación de espacios de carga y ordenamiento para monopatines eléctricos, consolidando una visión integral de la movilidad en la capital de la Patagonia norte.