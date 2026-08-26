Un proyecto busca declarar de interés nacional el legado de Marcelo Berbel

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el diputado nacional Pablo Todero brindó detalles sobre la iniciativa conjunta de los legisladores neuquinos para homenajear el legado de Marcelo Berbel en el Congreso.

El legado de Marcelo Berbel, uno de los referentes culturales más emblemáticos de la Patagonia, dio un paso clave para ser reconocido a nivel nacional. La Cámara de Diputados de la Nación recibió un proyecto de declaración impulsado de manera conjunta por los cinco representantes neuquinos, en un gesto que priorizó la identidad regional por sobre cualquier diferencia político-partidaria.

Identidad por encima de la política

Durante la entrevista radial, el diputado nacional Pablo Todero explicó que la iniciativa busca poner en valor definitivo la figura del poeta y músico nacido en Plaza Huincul en 1925. “Firmamos los cinco diputados de la provincia de Neuquén: tres de La Libertad Avanza, la diputada de Neuquinidad y yo. Esto no podía ser politizado; Marcelo Berbel es de todos los neuquinos”, aseguró el legislador.

El proyecto, que fue presentado formalmente esta semana, será girado a la Comisión de Cultura para su tratamiento. La intención de los impulsores es lograr un dictamen ágil que culmine con la declaración oficial de interés nacional y ponga en la agenda legislativa el aporte patagónico.

El latido de la Patagonia como inspiración

El principal motor de este proyecto legislativo fue la reciente publicación del libro Berbel, el latido de la Patagonia, una exhaustiva investigación biográfica escrita por la periodista neuquina Cecilia Rayén Guerrero Dewey [VERIFICAR]. Todero destacó el inmenso valor de esta obra: “Es una recopilación de la historia y el legado de uno de los autores más prolíficos que ha tenido la Argentina. Es la base de nuestra cultura y de nuestro himno”.

En el aire del programa también se planteó la necesidad de que este material trascienda las librerías y llegue a las instituciones educativas de la región. Ante la consulta de la mesa periodística, el diputado coincidió en que sería estratégico gestionar la compra y distribución de ejemplares para escuelas primarias y secundarias provinciales, garantizando así la transmisión de su obra a las nuevas generaciones.

Un acervo cultural de más de 1300 canciones

Considerado una pieza fundamental del patrimonio inmaterial neuquino, Berbel dejó un archivo de más de 1.300 canciones escritas. Sus letras retrataron como pocas la vida de los pioneros, el paisaje cordillerano, la realidad de los pueblos originarios y la dureza del clima patagónico.

Entre sus creaciones más trascendentes figuran clásicos absolutos del folclore como Amutuy Soledad, Piñonero y Quimey Neuquén, además de ser el coautor y compositor del himno provincial Neuquén Trabun Mapu. Su figura genera un impacto de pertenencia único en la región: logra que cada habitante de la provincia se conmueva cada vez que suenan sus estrofas. “Ese himno lo cantamos con orgullo en cada acto; es la historia misma de Neuquén”, concluyó Todero.