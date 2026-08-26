Escándalo por un auto secuestrado en Neuquén que venden por partes en Facebook

Una vecina descubrió que el Peugeot 207 de su hijo, retenido tras un choque en la Ruta 7 hace dos años, se ofrece desarmado en Marketplace. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la familia anticipó que acudirá a la Justicia para exigir explicaciones a la dirección de Tránsito.

El hallazgo en redes sociales de un auto secuestrado en Neuquén encendió las alarmas sobre las presuntas irregularidades y el manejo de los vehículos retenidos en la región. Lo que comenzó como un trágico accidente automovilístico hace dos años en la Ruta 7, hoy se transformó en una denuncia pública por el desguace y la venta ilegal de autopartes a través de Facebook.

El descubrimiento en redes sociales

Hace dos años, el hijo de Noemí Antignir sufrió un grave accidente vial en la Ruta 7, donde casi pierde la vida. Tras el siniestro, su vehículo, un Peugeot 207, quedó bajo la custodia de la dirección de Tránsito. Sin embargo, la sorpresa llegó esta semana cuando el joven ingresó a Facebook Marketplace y encontró un auto a la venta por partes que compartía exactamente las mismas características que el suyo.

“Ese es el auto de mi hijo”, aseguró Noemí. Según su relato, el vehículo publicado en la red social presentaba las mismas marcas, calcomanías y detalles específicos que el Peugeot siniestrado, aunque ya le faltaban las ruedas y otras piezas. El número de teléfono del vendedor es público y está a la vista en la plataforma, lo que facilita el rastreo por parte de las autoridades.

https://www.facebook.com/share/1BmWskHgup

Un reclamo por la vía legal y el pedido de cámaras

La familia no tardó en hacer la denuncia pública y, sugestivamente, a los dos días recibieron una notificación oficial informándoles que el auto estaba disponible para ser visto. No obstante, Noemí fue categórica: no se presentarán en el predio sin la compañía de un abogado.

La exigencia principal es constatar las condiciones actuales del vehículo y solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. “Quisiera saber si el auto está en las condiciones en las que había quedado”, señaló la madre, dejando en claro que buscarán determinar cómo un vehículo bajo custodia estatal terminó siendo comercializado en internet. En Neuquén, las normativas vigentes estipulan que los rodados retenidos y no reclamados tras un periodo prolongado pueden ir a compactación o subasta pública, pero bajo ningún concepto pueden ser desguazados y vendidos por particulares.

La sombra de la corrupción institucional

El caso destapa sospechas sobre una posible red de comercialización ilegal de autopartes que operaría desde adentro de los predios de retención. Con indignación, Noemí defendió el esfuerzo de su familia para adquirir sus bienes: “Yo vendía diario a los nueve años en la terminal. A nosotros nos costó criarlo y a él le costó también tener su autito. No estamos reclamando nada fuera de lugar”.

La vecina instó a limpiar las instituciones de este tipo de maniobras, apuntando a que si existen “pícaros” dentro de las fuerzas o del Estado, deben ser apartados. Ahora, se espera la intervención de la Fiscalía para determinar quién está detrás del perfil de Facebook y si existe una zona liberada para el robo sistemático de piezas en los depósitos de la ciudad.