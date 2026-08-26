Expectativa por los anuncios económicos de Luis Caputo: a qué hora es la conferencia y qué medidas se esperan

La atención de los mercados, la política y los ahorristas vuelve a centrarse en el Palacio de Hacienda. Este miércoles, el Gobierno brindará una conferencia de prensa clave. Conocé a qué hora serán los anuncios económicos de Luis Caputo y cuáles son los temas más urgentes en la agenda del ministro.

El tablero económico nacional se prepara para una jornada de definiciones. Con la mirada puesta en la reacción de los mercados y en el impacto sobre el día a día de la economía real, este miércoles el ministro de Economía encabezará una conferencia de prensa que genera fuerte expectativa en todos los sectores.

Si bien desde el entorno del Palacio de Hacienda se ha mantenido un estricto hermetismo respecto a la letra chica de los anuncios económicos de Luis Caputo, trascendió que la presentación buscará llevar certidumbre sobre el rumbo fiscal y monetario del país para los próximos meses.

Los ejes que marcan el pulso de la conferencia

La convocatoria llega en un momento bisagra para la gestión, donde el equipo económico necesita consolidar la desaceleración de la inflación y despejar las dudas del mercado financiero. Entre los principales temas que podrían formar parte de la agenda del ministro, se destacan:

Esquema cambiario y reservas: Posibles definiciones sobre la administración del tipo de cambio, la acumulación de divisas en el Banco Central y los pasos a seguir con el cepo cambiario.

Posibles definiciones sobre la administración del tipo de cambio, la acumulación de divisas en el Banco Central y los pasos a seguir con el cepo cambiario. Ajuste y superávit fiscal: Un repaso de los números de las cuentas públicas y las próximas metas de reducción del gasto estatal para sostener el equilibrio financiero.

Un repaso de los números de las cuentas públicas y las próximas metas de reducción del gasto estatal para sostener el equilibrio financiero. Impacto en tarifas y subsidios: Novedades sobre la continuidad del esquema de quita de subsidios a los servicios públicos, un factor que impacta directamente en el bolsillo de las familias y en los costos de las pymes neuquinas y de todo el país.

Horario y transmisión

Se espera que la conferencia de prensa se desarrolle en el microcine del Palacio de Hacienda. La transmisión oficial podrá seguirse en vivo a través de los canales de comunicación del Gobierno Nacional y las principales señales de noticias del país.

El sector empresarial, los gobernadores provinciales y los mercados financieros seguirán el minuto a minuto de una jornada que promete marcar el ritmo de la economía nacional de cara al cierre del año.