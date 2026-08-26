River recibe a Independiente Santa Fe en el Monumental: el Millonario va por el pase a cuartos

Llegó la hora de la verdad en Núñez. Tras el aguerrido empate conseguido en la altura de Bogotá, River recibe a Independiente Santa Fe con un único objetivo: hacerse fuerte de local y sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conocé a qué hora juegan, por dónde verlo y cómo llega el equipo.

Se terminó el tiempo de las especulaciones. Tras haber superado la difícil prueba física y táctica que representó el partido de ida en los más de 2.600 metros de altura de Bogotá, River recibe a Independiente Santa Fe en un Estadio Monumental que promete lucir repleto, buscando el anhelado boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El empate sin diferencias en el primer chico dejó la serie totalmente abierta, pero le trasladó la obligación y el protagonismo al conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, que deberá imponer las condiciones en su casa para no depender de la siempre dramática definición por penales.

La estrategia de Coudet para liquidar la llave

A diferencia del planteo conservador que el cuerpo técnico diagramó en Colombia para dosificar el aire, se espera que en esta revancha el Millonario recupere su habitual vocación ofensiva. La necesidad de conseguir una victoria (por cualquier margen de goles) para avanzar de manera directa obliga a River a plantar el equipo unos metros más adelante y adueñarse de la tenencia del balón desde el primer minuto.

Enfrente estará un equipo colombiano que demostró ser ordenado y aguerrido, y que seguramente intentará aprovechar los espacios de contragolpe a través de la velocidad de sus extremos, apostando a la desesperación del local si el gol no llega rápido.

Horario, televisación y probables cruces

Quien logre superar esta instancia se meterá entre los ocho mejores del continente, quedando a la expectativa de los otros cruces de octavos para conocer a su próximo rival en la recta final hacia el título.

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