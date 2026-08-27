River cayó por penales ante Independiente Santa Fe y se despidió de la Sudamericana

El “Millonario” hizo méritos para llevarse el triunfo en los 90 minutos, pero los colombianos empataron sobre el cierre y terminaron imponiéndose por 8 a 7 en una agónica definición desde los doce pasos.

Una noche de pura frustración y desconsuelo se vivió para el mundo River. El equipo de Núñez vio truncado su sueño continental al quedar eliminado de la Copa Sudamericana tras caer frente a Independiente Santa Fe, en un partido que se escurrió de las manos en el último suspiro.

Durante el tiempo reglamentario, el conjunto argentino fue el claro dominador del encuentro. River mereció la victoria al cabo de los 90 minutos: controló el juego, generó las situaciones más peligrosas y parecía tener el pasaje a la siguiente ronda asegurado en el bolsillo. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que no sabe de merecimientos. En un descuido sobre el final del partido, la visita logró conectar el empate, enmudeciendo a la parcialidad riverplatense y forzando la temida definición desde los doce pasos.

La tanda de penales se convirtió en una verdadera ruleta rusa no apta para cardíacos. Luego de una extensa serie de ejecuciones para el infarto, donde la tensión se apoderó de cada remate, la balanza terminó inclinándose a favor del elenco visitante.

Con un ajustado 8 a 7 definitivo, el conjunto colombiano dio el batacazo, se impuso en la serie y selló su clasificación a los cuartos de final del certamen internacional. River, por su parte, se despide de manera prematura y dolorosa, con la difícil tarea de pasar de página y enfocarse en los desafíos del plano local.