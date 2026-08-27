Docentes de Plottier reclaman ante el consejo provincial de educación

Profesores de la Escuela de Música de Plottier y de los distritos 1 y 10 sufrieron quitas salariales de hasta el 50%. En diálogo con Rivadavia Neuquén, advirtieron que la medida afectó incluso a personal con licencia y exigen la anulación inmediata de los recortes.

Los masivos descuentos a docentes aplicados en las últimas liquidaciones salariales encendieron una nueva alarma de conflicto en el sistema educativo provincial. La situación generó indignación inmediata y motivó una ruidosa protesta presencial en las puertas del Consejo Provincial de Educación (CPE). La comunidad educativa de la Escuela de Música de Plottier, junto a profesores de nivel medio de los distritos 1 (Neuquén capital) y 10, denunciaron retenciones arbitrarias que en algunos casos se devoraron la mitad de sus haberes.

Un recorte indiscriminado y sin respuestas Celinda Villa, profesora de la institución artística de Plottier, explicó la gravedad del escenario administrativo. “Nos están robando de manera totalmente ilegal”, sentenció. Según los testimonios recolectados en el lugar, los recortes no solo se escudaron en los días de huelga iniciados el lunes 27 de julio tras el receso invernal, sino que se ejecutaron con un nivel de desprolijidad alarmante.

Se registraron casos extremos donde se descontaron hasta tres semanas de trabajo por un solo cargo, e incluso sufrieron quitas aquellos trabajadores que se encontraban amparados bajo licencias médicas o por maternidad. Ante este panorama, los afectados iniciaron un recorrido jerárquico que resultó estéril. Primero acudieron a la directora del Distrito 10, Mariana Cornejo, y luego al coordinador de distritos, Alberto Invers. Al no obtener ningún tipo de justificación oficial, decidieron trasladar el reclamo y permanecer en los pasillos del CPE a la espera de una firma de las autoridades.

El impacto en el bolsillo y la amenaza de nuevas medidas El descontento se agrava dramáticamente al cruzarlo con el contexto económico actual. “Uno trabaja por un sueldo digno. Todo el tiempo tenemos que estar peleando diferentes batallas; la escuela se mantiene muchas veces gracias a la buena voluntad”, lamentaron los manifestantes.

El cuerpo docente exige la anulación directa de la medida en el sistema y rechazan de plano la posibilidad de percibir las sumas adeudadas mediante una planilla complementaria, argumentando que esa vía administrativa genera perjuicios colaterales en el presentismo y en los futuros cálculos del aguinaldo. Además, recordaron con fastidio que este es el tercer año consecutivo en el que son blanco de retenciones indebidas.

En el marco de la extensa puja salarial y de condiciones laborales que mantiene el gremio docente con el Ejecutivo provincial por la reciente implementación de la ley de presentismo, las bases advirtieron que, de no mediar una restitución urgente de los fondos, el conflicto escalará a las calles mediante asambleas y clases públicas.