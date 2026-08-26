Legados solidarios: cómo transformar parte de tu patrimonio en ayuda social

En diálogo con Rivadavia Neuquén, la directora ejecutiva de Cáritas Argentina, Sofía Zadara, detalló cómo 14 organizaciones impulsan las donaciones a través de testamentos. Una iniciativa legal que permite sostener proyectos a largo plazo sin desproteger a los herederos directos.

Los legados solidarios se consolidan en el país como una vía concreta y segura para sostener proyectos de asistencia comunitaria a lo largo del tiempo. Esta propuesta, impulsada por una red de 14 organizaciones de la sociedad civil, busca desmitificar la donación testamentaria y ofrecer un canal transparente para quienes desean transformar su patrimonio en una ayuda sostenida frente a la vulnerabilidad social.

Durante la entrevista, Sofía Zadara, directora ejecutiva de Cáritas Argentina, explicó que la campaña nace de una necesidad conjunta de las ONG y del interés creciente de la población por trascender a través de la solidaridad. “Es una forma de lograr que tu solidaridad siga estando presente”, destacó la directiva al referirse a esta herramienta que, aunque incipiente en la cultura local, comenzó a ganar terreno tras la actualización del Código Civil y Comercial en 2015.

Cómo funciona el marco legal de la herencia Uno de los principales tabúes al momento de redactar un testamento es el temor a perjudicar económicamente a la familia. Sin embargo, la legislación argentina es restrictiva y protege rigurosamente a los herederos forzosos.

Si una persona tiene descendientes directos (hijos), dispone libremente de un tercio (33,3%) de sus bienes para donar. En el caso de no tener hijos pero sí ascendientes (padres) o cónyuge, el porcentaje de libre disponibilidad asciende al 50%. Finalmente, si el donante no cuenta con herederos forzosos —es decir, su familia directa se limita a hermanos, tíos o primos—, la ley le permite destinar hasta el 100% de su patrimonio a una o más organizaciones de la sociedad civil.

Trabajo en red frente a la emergencia social Lejos de competir por los fondos, las instituciones que integran esta red de legados comparten recursos de manera colaborativa. Ante las crecientes demandas en un país donde la pobreza superó el 50% de la población en los últimos registros oficiales, las ONG articulan esfuerzos. Si un inmueble es donado de forma compartida a entidades como Cáritas, Amnistía Internacional o Fundación Huésped, el bien se liquida y los fondos se distribuyen para aplicarse directamente en el terreno.

En el caso específico de Cáritas, estos aportes se destinan a sostener ejes críticos: seguridad alimentaria, mejoramiento habitacional, educación y prevención en el abordaje de adicciones. Para quienes deseen sumar su aporte, el trámite cuenta con el asesoramiento de colegios de escribanos de distintas jurisdicciones y no exige donar grandes fortunas; desde una propiedad hasta un porcentaje de una cuenta bancaria puede convertirse en un motor de cambio para los sectores más castigados.