Despedida de Coudet de River: el DT anuncia su salida en una conferencia de prensa a las 15

Fin de ciclo en el banco de suplentes de Núñez. La despedida de Coudet de River es un hecho y el entrenador brindará una conferencia de prensa este mismo jueves a las 15 horas para oficializar su salida de la institución, luego de una seguidilla de resultados adversos.

El ciclo de Eduardo “Chacho” Coudet al frente del plantel profesional de River Plate llegó a su fin. Tras semanas de intensos rumores, cuestionamientos por el funcionamiento del equipo y una racha de resultados que lo dejaron en la cuerda floja, la despedida de Coudet de River se formalizará en las próximas horas frente a los micrófonos.

La dirigencia del Millonario y el propio entrenador acordaron convocar a una conferencia de prensa programada para las 15:00 horas, desde las instalaciones del club. Allí, el técnico expondrá los motivos de su paso al costado, cerrando una etapa que estuvo marcada por la irregularidad en el certamen local y el desgaste acumulado.

Los motivos detrás del adiós

El clima en Núñez se había vuelto insostenible en el corto plazo. La reciente seguidilla de derrotas en el plano doméstico erosionó el respaldo con el que Coudet había asumido el cargo. Si bien el equipo logró mantenerse con vida en el plano internacional disputando la Copa Sudamericana, el funcionamiento colectivo nunca logró convencer al hincha ni satisfacer las altas exigencias históricas de la institución.

El desgaste en la relación con algunos referentes del plantel y la presión constante por revertir la imagen futbolística terminaron precipitando una decisión que, en los pasillos del Estadio Monumental, ya se barajaba como inminente desde hace varias semanas.

Lo que viene para el Millonario

Con la confirmación de la salida del Chacho, la dirigencia encabezada por la cúpula de River deberá moverse a contrarreloj para definir los pasos a seguir.

Interinato: Se espera que en las próximas horas se anuncie qué cuerpo técnico de las divisiones inferiores o reserva se hará cargo del plantel profesional de manera interina para afrontar los compromisos inmediatos.

Se espera que en las próximas horas se anuncie qué cuerpo técnico de las divisiones inferiores o reserva se hará cargo del plantel profesional de manera interina para afrontar los compromisos inmediatos. La danza de nombres: Como es habitual en estos casos, ya comenzaron a sonar los primeros candidatos para asumir el puesto vacante, buscando un perfil que logre enderezar el rumbo anímico y deportivo del equipo en lo que resta del semestre.

A partir de las 15 horas, la palabra oficial de Eduardo Coudet le pondrá el punto final formal a su historia como director técnico del club de Núñez.