Roxana Nuñez: “Queremos que nos devuelvan lo que nos robaron”

La comunidad educativa de la Escuela Especial 13 y del Distrito 10 denuncia quitas salariales arbitrarias que inhabilitan el cobro del presentismo. Además, reclaman por la paralización de obras edilicias clave.

Los descuentos a docentes en el Distrito 10 desataron un fuerte conflicto laboral que derivó en la retención de tareas por parte del personal de diversas instituciones educativas. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Roxana Núñez, profesora de la Escuela Especial 13 de Plottier, detalló el impacto de la medida aplicada sobre los salarios del 27 de julio, la cual afectó a trabajadores de su localidad, de Senillosa y de El Chocón, incluyendo a personal con licencia médica y equipos directivos.

El conflicto escaló cuando el personal constató recortes masivos. Según explicó la entrevistada, “el día 7 de agosto la secretaria de la escuela nos informa que habían entrado a la planta funcional de manera ilegal a realizar un descuento masivo para todas las compañeras y compañeros”. Los montos retenidos variaron según el nivel: mientras que en el caso de Núñez se restaron “alrededor de entre 70 y 80 mil por cargo a cada una”, en el nivel medio las cifras llegaron hasta 1.400.000 pesos.

Ante esta situación, la seccional sindical presentó un recurso administrativo. Sin embargo, las posteriores devoluciones parciales generaron mayor malestar. “Les devolvieron menos de lo que… irrisorio, porque por ejemplo una compañera que le descontaron 450 mil pesos le devolvieron 35 […]”, graficó la docente.

El impacto en el presentismo y el doble turno

La tipificación legal de los descuentos representa el segundo eje del conflicto. La retención se registró bajo una categoría que anula beneficios adicionales. “El descuento figuraba como falta injustificada, que tiene un código específico […] y que también eso fue […] a propósito porque implica eso después no poder cobrar el presentismo que lo cobramos cada tres meses”, advirtió Núñez. Dicho ítem salarial representa un ingreso aproximado de 300.000 pesos por cargo.

Esta pérdida económica golpea a un sector donde la mayoría del personal trabaja doble turno para poder subsistir, y cuyas tareas continúan fuera del horario escolar. “Nuestro trabajo incluso hoy muchas compañeras deben estar planificando en su día, deben estar planificando y armando cosas para la semana”, señaló.

Obras paralizadas y hacinamiento

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Núñez expuso también la crisis de infraestructura que atraviesa la educación especial en la ciudad. La Escuela Especial 13 sufre la falta de espacios básicos y el deterioro de sus instalaciones exteriores, donde los juegos del patio llevan tiempo rotos y representan un peligro de accidentes. “A esta escuela le falta la construcción de la tercera etapa hace años que venimos con ese reclamo, no tenemos un SUM o un SAF para realizar los actos escolares, eso se hace en el pasillo”, reclamó.

El panorama es aún más crítico para otras instituciones del nivel. “Las escuelas especiales de Plottier somos dos, la Escuela Especial 13 que por lo menos tiene su edificio, aunque le falten cosas, pero la Escuela Integral 4 que es donde van los jóvenes y adolescentes con discapacidad todavía no cuentan con un edificio propio”, detalló la docente, agregando que esta última funciona en un pequeño salón alquilado.

Otros temas de la comunidad educativa

Más allá del reclamo edilicio, los docentes sostienen económicamente el funcionamiento diario de las aulas. Ante la falta de recursos estatales, el personal costea desde lápices y fotocopias hasta colectas solidarias para familias que sufren emergencias, como incendios en invierno. Actualmente, la Escuela 13 atiende a unos 40 alumnos por turno en su sede, además de contar con Maestras de Apoyo a la Inclusión (MAI) que asisten entre cuatro y cinco estudiantes cada una en diversas escuelas primarias de la zona.