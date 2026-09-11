Comenzó la ejecución de un nuevo lote con servicios en la ciudad

El IMUH desarrolla 1100 terrenos en el sector de la Autovía Norte. La primera etapa de 570 adjudicaciones estaría lista en marzo de 2027. Quiénes pueden acceder y los pasos para anotarse en el registro de vivienda.

El desarrollo de nuevos lotes con servicios en Neuquén avanza en el sector cercano a la Autovía Norte, donde la Municipalidad prepara las tierras para dar respuesta al déficit habitacional local. En diálogo con Rivadavia Neuquén, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marcos Zapata, confirmó que el proyecto total contempla 1700 soluciones habitacionales, divididas en 1100 terrenos y 600 viviendas de tipo colectivo que desarrollará el Estado provincial.

El funcionario explicó que los trabajos iniciales demandaron un esfuerzo mayor al previsto debido al estado del predio. “Un sector que claramente era la parte de atrás de la ciudad, estaba muy pero muy lleno de basura. No solamente por vecinos que evidentemente iban a arrojar basura, sino también alguna empresa o algo por la dimensión de residuos que había”, describió Zapata sobre el inicio de las tareas. Y agregó: “Tuvimos que trabajar con mucha maquinaria y camiones para poder primero liberar el espacio y llegar a nivel de suelo y luego sí comenzar a demarcar”.

Actualmente, las labores conjuntas entre el Ministerio de Infraestructura, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y el Ejecutivo municipal se concentran en la primera etapa del loteo. Al respecto, el titular del IMUH, en su segunda intervención en el programa, indicó que “la primera de las etapas que es de 570 lotes está bastante avanzada en todo lo que es la consolidación de las manzanas, la apertura de calles”. Se espera que para marzo de 2027 este primer bloque cuente con las redes de agua, gas, electricidad, cloacas y alumbrado público finalizadas.

Requisitos y lugares de inscripción El proceso de selección de los beneficiarios está pautado para comenzar en noviembre de este año, con miras a iniciar las adjudicaciones y las visitas de obra en diciembre.

Para acceder a estos terrenos, las familias deben estar anotadas en los registros oficiales. “Los requisitos principales son cumplir con los requisitos que tiene la ley 2639, que es la del registro único provincial de vivienda, que son cinco años ininterrumpidos e inmediatos antes de la adjudicación dentro de la provincia de Neuquén”, detalló Zapata. Además, los postulantes deben poseer domicilio en la ciudad de Neuquén y comprobar que se trata de un requerimiento de vivienda única.

Las inscripciones pueden realizarse de manera presencial en las oficinas del IPVU, en la sede del IMUH (ubicada en Planas 569) o a través de la plataforma web del Registro Único Provincial de Vivienda (RuProVi).

El acuerdo con la Cooperativa 127 Hectáreas y otras organizaciones. El proyecto contempla el trabajo conjunto con entidades intermedias. Hasta el momento se han firmado más de 40 convenios con colegios profesionales, sindicatos, mutuales y cooperativas, a los cuales se les asigna un cupo dentro del loteo.

Uno de estos acuerdos incluye a la Cooperativa 127 Hectáreas. Zapata aclaró que las tierras originales que ocupaba esta organización, ubicadas en la zona de Polvorines del Ejército, no son de jurisdicción municipal sino que están bajo la órbita de la provincia, lo que imposibilitaba la inversión de fondos del Municipio en ese sector. Para destrabar el conflicto habitacional de sus socios, se firmó un nuevo convenio que les garantiza una cuota de terrenos dentro de las nuevas urbanizaciones municipales que ya están en marcha.