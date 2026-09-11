Conflicto en la costanera: Realizaron un abrazo simbólico en la botera de calle linares

La Asociación de Canotaje La Ribera convocó el pasado jueves a las 17:30, a un abrazo simbólico en la botera de calle Linares, en la costanera de Neuquén. Bajo la consigna “No al cierre de la Escuela de Canotaje”, rechazan lo que califican como un avasallamiento del Presidente que busca cerrar ese espacio de deporte y formación comunitaria.

El futuro de la escuela de canotaje La Ribera pende de un hilo tras una sorpresiva decisión de sus autoridades. Los instructores que gestionan el espacio deportivo recibieron una intimación formal para abandonar las instalaciones de manera inminente, lo que desató una crisis interna en la institución ubicada en la costa capitalina.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, Fabiola Platero, secretaria de la comisión directiva y profesora del establecimiento, detalló la urgencia de la situación: “el día miércoles, perdón, recibimos una carta documento de parte del presidente de la asociación donde nos intima en 48 horas, que se cumplen hoy, a entregar las llaves y todas las pertenencias con las que nosotros trabajamos en la escuelita”.

Un proyecto consolidado bajo amenaza

La institución cuenta con una trayectoria afianzada en la ciudad. “Nosotros somos una escuela que funciona ya hace cinco años bajo nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro proyecto educativo y todos los días damos clases, incluso los días feriados”, explicó Platero, quien lidera las actividades junto a los profesores Marco Pruccoli, Gustavo Ruiz y su hijo Serafín.

El desarrollo de la escuela incluyó la inauguración de un espacio para niños en mayo del año pasado, sostenido hasta el verano gracias a un aporte del IJAN, para la compra de botes. El equipo formativo también había sido seleccionado para integrar un programa de capacitación gratuita de dos años de Pan American Energy, enfocado en potenciar clubes deportivos.

Competencias internacionales en puerta

El conflicto estalla en un momento crítico del calendario. Según relató la profesora en diálogo con Rivadavia Neuquén, las actividades competitivas están en plena ejecución.

“Este domingo nosotros tenemos el cierre del torneo de la federación, de la comisión que se está armando para volver a gestionar la Federación Neuquina de Canotaje”, advirtió. A nivel internacional, el impacto es directo: dos palistas del club lograron clasificar para representar a la Argentina en el Mundial de Canotaje que se disputará en octubre.

Trabas estatutarias y restricciones a socios

La disputa tiene sus raíces en la dinámica interna de la Asociación Civil, Deportiva, Recreativa, Social y Cultural de Canotaje La Ribera. La comisión directiva actual está conformada por Ariel Basualto en la presidencia y Agustín Montesino en la vicepresidencia, además de vocales y revisores de cuentas.

El quiebre definitivo se aceleró tras un episodio de violencia institucional registrado el 23 de marzo en la zona de la botera, que derivó en mediaciones e instancias legales. Simultáneamente, un grupo de estudiantes que intentó asociarse formalmente al club recibió una negativa. Sobre esta restricción, Platero fue tajante: “por comisión directiva se resolvió no, o sea, no los dejaron ser socios”. Como agravante del clima interno, apuntó que la máxima autoridad no practica ni canotaje ni hockey, las dos disciplinas que alberga la entidad.

El comodato municipal y otros temas

El predio ocupado por la asociación funciona bajo la figura de comodato otorgado por la Municipalidad de Neuquén. “Nosotros tenemos que resguardar todo ese predio, nos tenemos que hacer cargo de su mantenimiento”, señaló la instructora, quien destacó que durante este año los propios alumnos pintaron la botera y mejoraron la iluminación gracias a donaciones de comercios locales, como Pinturería El Dante.

Ante la inminencia del plazo fijado en la carta documento, desde la conducción del programa radial se comprometieron a establecer contacto con la secretaría de Deportes municipal para buscar una mediación que evite el cierre definitivo del espacio formativo.