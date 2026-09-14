Alianza hidrocarburífera: Pluspetrol se incorpora a dos áreas de GyP en Vaca Muerta

La operadora ratificó su apuesta por la cuenca neuquina tras sellar un nuevo acuerdo estratégico con la empresa provincial. La participación de Pluspetrol en áreas de GyP permitirá inyectar capital fresco y acelerar los trabajos de exploración y desarrollo no convencional en el corazón del shale argentino.

El mapa de inversiones en la formación no convencional sigue sumando actores de peso y asociaciones estratégicas. En las últimas horas, se confirmó formalmente que la operadora Pluspetrol cerró un acuerdo para integrarse a los trabajos de exploración y eventual explotación en dos bloques pertenecientes a la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

La firma de esta nueva alianza representa un paso fundamental para acelerar la puesta en valor de los recursos hidrocarburíferos de la provincia. Al asociarse con capitales privados de probada solvencia técnica, la estatal neuquina logra apalancar el riesgo geológico e inyectar el dinamismo financiero necesario para avanzar sobre nuevas ventanas productivas dentro de Vaca Muerta.

Expansión del horizonte productivo

El desembarco de la compañía consolida la política sostenida por GyP de licitar y buscar socios fuertes para sus bloques exploratorios, una estrategia que ha permitido mantener un nivel de actividad constante en la región.

Para Pluspetrol, esta integración significa ampliar significativamente su huella territorial en la cuenca, sumando acreage clave en zonas de alto potencial para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. La empresa ya cuenta con operaciones consolidadas en la provincia y busca fortalecer su cartera de activos enfocados en incrementar la producción de cara a los próximos años.

Impacto en la economía regional

Cada nueva asociación que tracciona GyP tiene un efecto multiplicador directo en la economía neuquina. El inicio de las campañas sísmicas y de perforación en estas dos nuevas áreas demandará la contratación de empresas de servicios locales, movilizando a las pymes del sector y generando puestos de trabajo genuinos.

Además, los compromisos de inversión asumidos en esta etapa exploratoria proyectan futuros ingresos en concepto de regalías e impuestos que nutrirán directamente al Tesoro provincial si los yacimientos confirman su viabilidad comercial y entran en fase de desarrollo masivo.