Reforma Penal: penas más severas y nuevos criterios

En su última actividad como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich presentó los detalles del proyecto de reforma integral del Código Penal y confirmó que será tratado en sesiones extraordinarias. La iniciativa, elaborada junto al Ministerio de Justicia, busca actualizar una normativa con más de un siglo de vigencia e incorporar penas más severas para delitos de alto impacto.

Durante una conferencia junto al vocero presidencial Manuel Adorni, la actual senadora expuso los lineamientos centrales del texto enviado al Congreso. El Gobierno sostiene que la reforma apunta a responder a los desafíos actuales del sistema penal y a fortalecer las herramientas frente a la inseguridad.

El proyecto eleva los mínimos para homicidios, robos agravados, narcotráfico, abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas. También elimina la prescripción en delitos considerados especialmente graves, como el abuso sexual y el homicidio agravado, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe impedir la acción penal.

Bullrich destacó que el esquema garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y limita mecanismos que hoy permiten que condenas menores a tres años no se ejecuten. Además, las penas perpetuas no tendrán límite temporal: quienes reciban condena por homicidio agravado deberán cumplir prisión de por vida.

Adorni enmarcó la propuesta dentro de una agenda más amplia que incluye el avance hacia el sistema acusatorio y la discusión sobre la edad de imputabilidad.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, señaló que el envío del proyecto marca un paso relevante dentro del Plan Tolerancia Cero y remarcó que la reforma busca fortalecer la protección de las víctimas. En paralelo, el oficialismo continuará con su agenda política: Diego Santilli se reunirá este jueves con Jorge Macri por el reclamo de fondos de la coparticipación, en un encuentro que contará con la presencia de Adorni.