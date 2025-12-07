Milei recibe los primeros F-16 en Río Cuarto

El Gobierno nacional presentó este sábado en Río Cuarto los primeros seis aviones F-16 adquiridos al Reino de Dinamarca, adelantando el sobrevuelo que inicialmente estaba previsto para el domingo. Las aeronaves forman parte de una compra total de 24 unidades autorizada por Estados Unidos, por un monto de 301 millones de dólares.

El presidente Javier Milei encabezó el acto acompañado por integrantes del Gabinete y por el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. Las seis aeronaves llegaron al país tras un trayecto de 17 mil kilómetros, recorrido que se repetirá para el envío del resto del lote.

Durante la presentación, el Presidente remarcó la relevancia operativa de los aviones y señaló que la incorporación busca fortalecer la capacidad aérea nacional. En el Ministerio de Defensa continúa el proceso de recambio, ya que Carlos Presti asumirá en reemplazo de Luis Petri, convirtiéndose en el primer militar en conducir el área desde el retorno democrático.

La operación había generado críticas por posibles restricciones en el software de los misiles, vinculadas al uso en el Atlántico Sur. Fuentes oficiales descartaron esas versiones y sostuvieron que los F-16 implican un salto cualitativo respecto a los sistemas que serán reemplazados.

El acuerdo firmado en 2024 incluye, además de las aeronaves, simuladores de vuelo, motores adicionales, repuestos garantizados y programas de capacitación para pilotos y técnicos que integrarán el nuevo esquema de entrenamiento.