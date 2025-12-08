spot_img
lunes, diciembre 8, 2025
El Gobierno confirmó el descuento del día a quienes adhieran al paro de ATE

El Gobierno nacional confirmó que aplicará el descuento del día a los trabajadores estatales que se adhieran al paro convocado por ATE, una medida que busca garantizar el funcionamiento regular de la administración pública mientras se avanza con las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei. Fuentes oficiales señalaron que la decisión responde al criterio de “día no trabajado, día no cobrado”.

La protesta de ATE incluye una movilización en la Ciudad de Buenos Aires y reclamos salariales que la conducción gremial sostiene desde hace meses. Sin embargo, en el Gobierno remarcan que las medidas de fuerza no alterarán el proceso de modernización administrativa que impulsa la Casa Rosada.

En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró que el operativo se llevará adelante bajo las pautas del protocolo antipiquetes, que prohíbe cortes y establece actuación inmediata ante episodios de violencia. Desde su cartera también recordaron que la manifestación debe desarrollarse “por la vereda y de manera pacífica”.

La ministra denunció días atrás al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones que consideró una amenaza al orden institucional. El funcionario nacional Javier Lanari, subsecretario de Prensa, respaldó la presentación judicial y advirtió que cualquier intento de desestabilización “tendrá consecuencias legales”.

Mientras tanto, en la Casa Rosada ratifican que el paquete de reformas, entre ellas, la laboral seguirá su curso. “El que las hace, las paga”, remarcaron voceros oficiales ante los cuestionamientos gremiales.

