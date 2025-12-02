Nación moderniza 13 aeropuertos con inversión millonaria

El Gobierno Nacional anunció un plan de modernización para 13 aeropuertos, a partir de una articulación público-privada entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina. La inversión supera los 500 millones de dólares e incluye 15 obras en terminales de 11 provincias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que estas intervenciones se enmarcan en una estrategia federal destinada a mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento del tráfico aerocomercial. Las obras contemplan ampliaciones de terminales, modernización de pistas, renovación de áreas de preembarque y nuevas plataformas operativas.

Los aeropuertos incluidos son Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.

En todos ellos se avanzará con mejoras orientadas a fortalecer la seguridad operativa y elevar los estándares del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Desde el Ejecutivo remarcaron que este programa acompaña la política de Cielos Abiertos impulsada por el presidente Javier Milei, que permitió ampliar la oferta aerocomercial en el país.

Obras en ejecución

Ezeiza: construcción de una terminal de carga, adecuación del rodaje Golf y nuevo anillo de balizamiento.

Aeroparque: ampliación del hall de check-in, mejoras en controles domésticos (etapa 2) y nueva plataforma norte.

Salta: ampliación y readecuación de la terminal.

Iguazú: nuevo preembarque internacional.

Resistencia: ampliación y modernización de la terminal.

Tucumán: ampliación de terminal.

Córdoba: ampliación del hall de check-in, expansión de la terminal y actualización del sistema BHS.

Bariloche: nuevo sistema de balizamiento.

Mendoza: ampliación de la terminal.

Río Grande: rehabilitación de pista y balizamiento.

Río Gallegos: rehabilitación de pista y balizamiento.

Formosa: nueva terminal de pasajeros.

San Rafael: ampliación y readecuación de la terminal.

Obras finalizadas en 2025

Durante el año se completaron más de diez obras por USD 156 millones en San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Incluyeron nuevas terminales, rehabilitación de pistas y mejoras en sistemas operativos.

Con estas intervenciones, el Gobierno apunta a consolidar una red aeroportuaria más moderna, eficiente y preparada para el crecimiento del sector aerocomercial argentino.