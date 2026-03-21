Recibot: tecnología aplicada a la gestión inteligente de residuos

El miércoles 25 de marzo, desde las 11, se presentará en el auditorio del Polo Científico Tecnológico de Neuquén un desarrollo local basado en tecnología IoT aplicada a la gestión de residuos.

Se trata de “Recibot”, un cesto inteligente diseñado por Natalia Tumbarino y Javier Peña durante la pandemia, que permite capturar datos en tiempo real y automatizar procesos de clasificación y control.

El sistema está pensado para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y aportar información útil para la reducción de la huella de carbono, a partir del monitoreo del volumen y tipo de descarte.

Aunque inicialmente fue concebido como una herramienta educativa, el proyecto evolucionó hacia aplicaciones concretas en entornos laborales. En ese marco, se desarrolló la versión “Recibot Office”, orientada a oficinas, espacios de coworking y edificios corporativos.

Además, el equipo trabaja en soluciones específicas para industrias y en dispositivos complementarios, como balanzas inteligentes integradas a sistemas de medición de residuos.

El desarrollo incluye componentes de hardware y software, con participación de distintos actores del ecosistema tecnológico local en áreas como estructura física, ciberseguridad y validación técnica.